Santiago se prepara para un acontecimiento inédito en la historia del deporte nacional, porque el próximo domingo 31 de agosto de 2025, la ciudad será escenario del Medio Maratón de Santiago exclusivo para mujeres.

La largada y la meta estarán ubicadas en la Avenida Grecia, frente al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en la comuna de Ñuñoa, que se convertirá en punto de encuentro para corredoras de distintas edades y niveles.

¡Primera versión exclusiva para mujeres!

El evento contempla dos distancias: un medio maratón, certificado por la World Athletics y la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), y una corrida de 7 kilómetros, diseñada como alternativa para quienes se inician en la disciplina o desean participar de manera recreativa.

La jornada comenzará a las 08:00 horas, con la largada de la distancia de 7K programada a las 08:30 y la de 21K a las 09:15. El recorrido incluirá avenidas emblemáticas de Santiago, como Grecia, José Pedro Alessandri, Macul, Rodrigo de Araya, Irarrázaval y Salvador, finalizando nuevamente en Avenida Campos de Deporte.

La premiación de la clasificación general otorgará 2.000 dólares a la ganadora, 750 dólares a quien obtenga el segundo lugar y 500 dólares a quien ocupe la tercera posición. Más allá del reconocimiento económico, la competencia busca brindar una experiencia significativa, fomentando la comunidad y el empoderamiento femenino.

La polera oficial de Nike, sponsor deportivo del evento, podrá ser estampada gratuitamente con frases inspiracionales que las corredoras podrán elegir.

La entrega de kits se realizará el sábado 30 de agosto, de 11:00 a 20:00 horas, en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), donde las participantes podrán retirar su número, chip y polera oficial antes del gran día.

Más detalles del evento

En el marco de la preparación del evento, Francisca Aguirre, directora ejecutiva de Prokart, destacó la relevancia de la jornada: “Este Medio Maratón de Santiago es una carrera única, exclusiva para mujeres. Queremos que cada participante encuentre un espacio seguro, alegre y potente para correr a su ritmo y celebrar cada paso de su recorrido”.

Aguirre subrayó que la competencia también es un homenaje a todas las historias que impulsan a las mujeres a correr, ya sea para sanar, desafiarse, celebrar o acompañar a otras. Tras la carrera, la experiencia continuará con el Run Fest, en la explanada del Estadio Nacional, que incluirá la presentación de la banda La Fogata (Mauricio Jurgensen y Jean Phillipe Cretton), sesiones de yoga, grabado de medallas, maquillaje, zonas de recovery y food trucks.

El medio maratón permitirá enfrentar un desafío de gran fondo, mientras que la corrida de 7K abrirá la puerta a quienes se inician o desean acompañar a otras corredoras. Ambas distancias buscan brindar a cada participante la oportunidad de descubrir una nueva certeza sobre sí misma al cruzar la meta.

La organización ha previsto todos los detalles logísticos, incluidos puntos de hidratación, Alarma SAE, señalización de ruta y medidas de seguridad, para garantizar una experiencia óptima y segura.

Este evento se enmarca en un contexto histórico que remonta cuatro décadas atrás, cuando una mujer cruzó por primera vez la meta olímpica del maratón, rompiendo barreras hasta entonces infranqueables.

Desde entonces, millones de mujeres en todo el mundo han ocupado espacios deportivos antes vedados, y Santiago ahora suma su aporte con una competencia que celebra la energía, la valentía y la diversidad femenina.

“El 31 de agosto, cuando el reloj marque el inicio y la ciudad nos regale la calle, seremos todas una sola marea avanzando. Y cuando mires atrás, sabrás que en este día no solo corriste una carrera: abriste camino para las que vienen”, concluyó Francisca Aguirre, directora ejecutiva de Prokart.