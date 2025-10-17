Universidad de Chile podría tener un inesperado regreso a su plantel. Esto debido a que un jugador que fue cedido, retornaría al CDA tras no convencer a su nuevo club.

El Romántico Viajero si bien está concentrado en la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús, de reojo analiza todo lo que tiene que ver con el plantel de cara a la temporada 2026. En ese contexto, hay un futbolista que podría volver.

El inesperado regreso que tendrá U. de Chile

Universidad de Chile tiene planeado clasificar a la Copa Libertadores del 2026, para lo cual necesitan tener un equipo competitivo que pueda dar cara a nivel internacional. Para aquello, definir a los jugadores con anticipación es clave.

Así como los planteles tienen salidas, también hay llegadas. Algunas inesperadas de hecho. Es el caso de un jugador que supo ser refuerzo estrella del Romántico Viajero, pero que decepcionó y terminó yéndose a préstamo. Sin embargo, regresará al CDA.

Se trata de Emmanuel Ojeda, volante argentino de 27 años que estaba a préstamo en Huracán. Luego de no ser considerado por Gustavo Álvarez, fue cedido al Globo. Si bien en el Tomás Ducó tuvo continuidad, no logró convence. La opción de compra estaba fijada en 700 mil dólares, pero esta no será ejecutada de acuerdo a Emanuel Caffe, periodista que sigue a este equipo.

Ojeda arribó a Universidad de Chile en el 2022 procedente desde Rosario Central. Si bien venía antecedido de buen rendimiento, en el Bulla nunca pudo convencer. Tuvo su momento de gloria al lanzar el centro, con el cual Israel Poblete acabó con la maldición azul en el Monumental ante Colo Colo en el 2024, pero tras ello perdió terreno con Álvarez.

Emmanuel Ojeda disputó 60 partidos en U. de Chile. Imagen: Photosport

Ahora en el CDA tendrán que analizar si Gustavo Álvarez u otro DT considerará a Emmanuel Ojeda en el plantel del 2026 o le buscarán una nueva salida a préstamo. El volante argentino tiene contrato con el León hasta fines de la próxima temporada.