Este domingo, Valencia será anfitrión del Real Madrid en el cierre de la Fecha 23 de LaLiga.

El conjunto Blanquinegro llega tras perder 1-2 frente al Betis, mientras que los merengues vienen motivados tras vencer 2-1 al Rayo Vallecano y con la mira puesta en superar al Barcelona en la lucha por la punta del torneo.

¿Dónde ver al Valencia vs. Real Madrid por LaLiga?

El enfrentamiento entre Valencia vs. Real Madrid por la fecha 21 de la Liga de España se juega este domingo 25 de enero a partir de las 12:15 horas de Chile en el Estadio de Mestalla.

El duelo entre Blanquinegros y Merengues será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Formación Real Madrid para enfrentar al Valencia

La probable oncena titular sería con Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Güler, Mbappé y Brahim o Mastantuono.

Tabla de posiciones de LaLiga