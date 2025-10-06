Universidad de Chile regresó a los entrenamientos luego de una semana de vacaciones, donde todo el plantel se reunió nuevamente en el Centro Deportivo Azul bajo las órdenes del técnico Gustavo Álvarez.

En ese sentido, el primer apriete será el próximo lunes cuando choque ante Palestino por una nueva fecha en la Liga de Primera, donde ahora el objetivo es agarrar el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

Pero, por otro lado, está en la mira las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde deben enfrentar a Lanús, el 23 en el Estadio Nacional y el 30 de octubre en el sur de Buenos Aires.

Por lo mismo, la Conmebol calienta motores con la llave, donde en sus redes sociales destacó a la mayor figura que tiene Universidad de Chile con miras a lograr el sueño: Lucas Assadi.

Lucas Assadi se abre su propio camino con una gran campaña de U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también “Buscamos que…”: PF personal de Lucas Assadi revela el trabajo que lo tiene brillando en la U

¿Qué dice Conmebol de Lucas Assadi?

Lucas Assadi vive su mejor presente futbolístico en su carrera, donde tuvo un alza destacada en la segunda parte de la temporada, donde es el jugador más peligroso de Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Eso lo aprovechó la Conmebol para poder empezar a darle color a la llave de los azules contra Lanús, donde alzaron la figura de Lucas Assadi como el más peligroso de los azules.

“La figura de Universidad de Chile que sueña con la gran conquista de la Copa Sudamericana. Lucas Assadi y el deseo de la Conmebol Sudamericana”, destacaron en sus redes sociales.

Revisa el detalle:

Publicidad