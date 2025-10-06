Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Conmebol destaca a Lucas Assadi como la gran figura de U de Chile para ir por la Copa Sudamericana

El volante de los azules se instala entre los mejores del torneo, por lo que la organización lo destaca para las semifinales contra Lanús.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Assadi entre los mejores de la Copa Sudamericana.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLucas Assadi entre los mejores de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile regresó a los entrenamientos luego de una semana de vacaciones, donde todo el plantel se reunió nuevamente en el Centro Deportivo Azul bajo las órdenes del técnico Gustavo Álvarez.

En ese sentido, el primer apriete será el próximo lunes cuando choque ante Palestino por una nueva fecha en la Liga de Primera, donde ahora el objetivo es agarrar el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

Pero, por otro lado, está en la mira las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde deben enfrentar a Lanús, el 23 en el Estadio Nacional y el 30 de octubre en el sur de Buenos Aires.

Por lo mismo, la Conmebol calienta motores con la llave, donde en sus redes sociales destacó a la mayor figura que tiene Universidad de Chile con miras a lograr el sueño: Lucas Assadi.

Lucas Assadi se abre su propio camino con una gran campaña de U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Lucas Assadi se abre su propio camino con una gran campaña de U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Buscamos que…”: PF personal de Lucas Assadi revela el trabajo que lo tiene brillando en la U

ver también

“Buscamos que…”: PF personal de Lucas Assadi revela el trabajo que lo tiene brillando en la U

¿Qué dice Conmebol de Lucas Assadi?

Lucas Assadi vive su mejor presente futbolístico en su carrera, donde tuvo un alza destacada en la segunda parte de la temporada, donde es el jugador más peligroso de Universidad de Chile.

Publicidad

Eso lo aprovechó la Conmebol para poder empezar a darle color a la llave de los azules contra Lanús, donde alzaron la figura de Lucas Assadi como el más peligroso de los azules.

“La figura de Universidad de Chile que sueña con la gran conquista de la Copa Sudamericana. Lucas Assadi y el deseo de la Conmebol Sudamericana”, destacaron en sus redes sociales.

Revisa el detalle:

Publicidad
Lee también
La respuesta de Assadi por el llamado de Boca Juniors
U de Chile

La respuesta de Assadi por el llamado de Boca Juniors

Riquelme utiliza el plan Carlos Palacios con Lucas Assadi
U de Chile

Riquelme utiliza el plan Carlos Palacios con Lucas Assadi

Solo jugó 29 minutos y esto dijo sobre Córdova en Chile: “Lo que hace en la semana…”
Selección Chilena

Solo jugó 29 minutos y esto dijo sobre Córdova en Chile: “Lo que hace en la semana…”

Celebró antes de tiempo: Colo Colo aún no avanza en Libertadores FEM
Femenino

Celebró antes de tiempo: Colo Colo aún no avanza en Libertadores FEM

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo