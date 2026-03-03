O’Higgins de Rancagua es el único equipo chileno que sigue con vida en la Copa Libertadores. Ya aseguró presencia internacional para 2026, mas buscarán meterse en la fase de grupo, y para ello tienen nombres como su arquero Omar Carabalí.

El futbolista de origen ecuatoriano brilló con luces propias en la serie ante Bahía. Logró mantener su portería en cero para el duelo de ida, mientras que en la revancha, soportó el sofoco que impuso el cuadro brasileño y se consagró con la contención de dos penales en la definición.

A pesar de ello, la Conmebol ni lo mencionó en el 11 ideal de la última semana en Copa Libertadores, pero fue por algo especial. Es que de cara al comienzo de la fase 3, anunciaron a Carabalí nada menos que como el “Héroe de la Semana“.

Omar Carabalí, el “héroe de la semana” en Copa Libertadores

Fue a través de sus canales oficiales del torneo continental que el organismo comunicó la elección del arquero de O’Higgins como el futbolista más destacado de las revanchas en fase 2. “¡Fue el Hero of the Week tras el final de la Fase 2!“, publicó.

Junto con ello, el sitio oficial de Copa Libertadores mostró un compacto con las mejores acciones que realizó Carabalí en el Arena Fonte Nova, donde claramente se destacan los penales que contuvo a Dell y Everton Ribeiro, que le dieron la clasificación al “Capo de Provincia”.

Se espera que el surgido en la cantera de Colo Colo sea titular en el cuadro celeste este miércoles 4 de marzo, cuando reciban al equipo colombiano de Deportes Tolima en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la ida de fase 3, desde las 21:30 horas.

Los números del arquero en 2026

Entre Liga de Primera y Copa Libertadores, Omar Carabalí disputó un total de 540 minutos en seis encuentros, donde recibió seis goles en contra y entregó su valla invicta en dos oportunidades. Recibió una tarjeta amarilla.

