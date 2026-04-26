Colo Colo despeja las dudas y ya tiene formación confirmada para su visita a la Universidad de Concepción por la Liga de Primera. El Cacique busca recuperar el liderato y lo hará con una oncena donde hay novedades desde el arquero hasta el capitán.

La lesión de Fernando De Paul obligó al Eterno Campeón a mandar a la cancha a sus canteranos, donde había dos peleándose el puesto. Sin embargo, Fernando Ortiz finalmente se inclina por Gabriel Maureira (19 años) en el arco, sentando a Eduardo Villanueva (21) pese a ser mayor que él.

Eso no es todo, ya que ante la ausencia del Tuto y la de Arturo Vidal por acumulación de amarillas, el Cacique estrena capitán. Diego Ulloa será quien porte la jineta en esta jornada, dejando en claro que son los formados en casa quienes toman la posta ante las bajas de sus referentes.

La formación confirmada de Colo Colo: Gabriel Maureira toma el lugar de Fernando De Paul

Colo Colo definió su formación para enfrentar a la U de Conce aclarando misterios y realizando algunas modificaciones. A lo visto contra Palestino, el Cacique tendrá cambios para poder volver al triunfo y así instalarse otra vez en la cima.

Gabriel Maueira gana el gallito y es el arquero elegido en la formación de Colo Colo contra la U de Conce. Foto: Photosport.

El primero está en el arco, donde Fernando De Paul es baja por lesión y se queda al margen por varios meses. Su lugar, por ahora, lo toma Gabriel Maureira. El canterano de 19 años ha sido la segunda opción en gran parte de la temporada para Fernando Ortiz y recibe el espaldarazo para que se muestre.

Publicidad

Publicidad

En la defensa y pese a que terminó muy mal conta Palestino, Joaquín Sosa ingresa desde el primer minuto para afirmar esa zona. Junto a él estarán Jeyson Rojas, Jonathan Villagra y Diego Ulloa, quien portará la jineta de capitán esta tarde.

ver también U de Concepción vs Colo Colo – Minuto a minuto, dónde ver y resultado del partido por la Liga de Primera 2026

En el mediocampo el regreso de Tomás Alarcón es la principal novedad de Colo Colo. Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez son quienes completan los volantes del Cacique ante la U de Conce.

Finalmente está el ataque, donde Fernando Ortiz se arriesga y saca a Leandro Hernández para mandar a otro que está llamado a aparecer. El tridente estará compuesto por Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Te gusta la formación de Colo Colo? ¿Te gusta la formación de Colo Colo? Ya votaron 0 personas

Colo Colo ya tiene formación confirmada para enfrentar a la U de Concepción en la Liga de Primera. Esta es con Gabriel Maureira en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán en la delantera.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Publicidad

Publicidad

ver también Colo Colo se plantea ir a buscar un nuevo arquero: sube a otro juvenil de emergencia

En resumen, la formación de Colo Colo…