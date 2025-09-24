Ricardo Gareca llegó con el objetivo de clasificar a la Roja al Mundial 2026, pero apenas logró un triunfo en Eliminatorias y su nefasto proceso terminó con Chile fuera de otra Copa del Mundo. No hay buenos recuerdos del entrenador con peor rendimiento en la historia de la selección.

Dos meses después de dejar la banca nacional, el argentino comienza a hablar sobre lo que fue su proceso y las razones de su fracaso en nuestro país.

“Nunca le pude encontrar la vuelta como para poder enderezarlo (…) No tuve mucho tiempo tampoco, porque fue un proceso ya comenzado, había que obtener resultados de forma inmediata y no lo pude lograr“, fue parte de lo que dijo al Podcast Vbar de Caracol.

Manuel de Tezanos quedó indignado con esa declaración. En redes sociales, el conductor de Todos Somos Técnicos le respondió con todo al DT: “Que quede claro: lo único que le faltó a Gareca fue trabajar como el profesional que dice ser. Su gestión fue pésima y contó con todo lo necesario”.

“No tuve tiempo”, dijo Gareca tras su fracaso en la Roja | Photosport

Manuel de Tezanos no se guarda nada contra Ricardo Gareca

El periodista no se quedó ahí. “Ricardo Gareca recibió el equipo con cinco puntos, los mismos que Gustavo Alfaro en Paraguay, con la GRAN diferencia a su favor de que tuvo 3 amistosos y una Copa América para preparar mejor la eliminatoria”, mencionó De Tezanos.

“Un fiasco que salió carísimo, además. Mejor pagado que Scaloni. Es el peor técnico de la selección chilena en la historia con distancia“, condenó.