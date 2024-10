Arturo Vidal encendió y con todo la previa de las Eliminatorias Sudamericanas para la selección chilena. El King se refirió al momento que vive Ricardo Gareca y disparó con todo a distintos puntos que hoy tienen a la Roja muy lejos de conseguir una nueva clasificación a un Mundial.

Uno de ellos fue la renovada nómina del Tigre para enfrentar a Brasil y Colombia, con varios cortados y caras nuevas. Una decisión que, si bien el volante aplaudió, cuestionó por no estar presente. Tanto, que aseguró que no hay nadie mejor que él.

“¿Cómo no está el Huaso si fue el último capitán? Ustedes lo dejan pasar y quieren que yo hable en Instagram. ¿Hay alguno mejor que yo? ¿O que tenga experiencia de enfrentar a Brasil? No hay. No lo dicen. La selección está mal”, lanzó.

Arturo Vidal y su comparativa en números con los seleccionados de Chile

Los dichos de Arturo Vidal han desatado el debate en las redes sociales, ya que algunos creen que sí o otros creen que no debe estar en la selección chilena. Pero su declaraciones sobre si hay alguien mejor obliga a revisar los números para aclarar las cosas.

Arturo Vidal esperaba un llamado a Chile y aseguró que no hay ninguno como él en la Roja. Foto. Photosport.

Para enfrentar a Brasil y Colombia, Ricardo Gareca decidió llamar a siete volantes. Erick Pulgar, Esteban Pavez, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Williams Alarcón, Diego Valdés y Luciano Cabral fueron los elegidos para esa zona de la cancha, por lo que en RedGol decidimos contarte si las estadísticas juegan o no a favor del King.

Considerando números sólo a nivel de clubes en 2024, Arturo Vidal llega 27 partidos esta temporada y, con 2.065, está por debajo de todos los mediocampistas convocados. El más bajo es Luciano Cabral en ese aspecto con 28 duelos y 2.130 minutos dentro del campo de juego.

Pero al hablar de goles, el King sí marca una diferencia importante con el resto, aunque no es el mejor. En comparativa con sus 7 conquistas en esta campaña, sólo está por detrás de Diego Valdés, quien lleva 8 en el América de México.

Ya al hablar de asistencias, Arturo Vidal tiene 2 y sólo le gana a dos de los convocados: Erick Pulgar (1) y Rodrigo Echeverría (0). Eso sí, a nivel de experiencia ninguno ha jugado partidos ante Brasil y Colombia como los que jugó el King, con llaves en distintos torneos tanto en Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y Mundial de Brasil 2014.

La situación contradice en cuanto a números las declaraciones del volante sobre los elegidos por Ricardo Gareca. Eso sí, es indiscutible que su aporte por trayectoria es evidente, pero por ahora no es parte de lo que quiere el Tigre.

Arturo Vidal desata toda la polémica mientras la selección chilena busca la forma de reaccionar en medio de un complejo momento. La Roja no lo pasa bien y necesita de todos, incluso del King, que con estos dichos parece meterle más presión a sus compañeros.

¿Cuáles son los números de los volantes citados por Ricardo Gareca en Chile?

Estos son los números de los mediocampistas de Chile ante Brasil y Colombia:

Partidos Goles y asistencias Minutos Erick Pulgar 36 Sin goles y 1 asistencia 2.571 Esteban Pavez 35 1 gol y 3 asistencias 2.977 Rodrigo Echeverría 29 2 goles y sin asistencias 2.565 Marcelino Núñez 33 3 goles y 2 asistencias 2.482 Williams Alarcón 31 4 goles y 4 asistencias 2.496 Diego Valdés 35 8 goles y 7 asistencias 2.375 Luciano Cabral 28 3 goles y 3 asistencias 2.130

¿Cuándo juega Chile?

Arturo Vidal por ahora tendrá que seguir mirando a Chile como un hincha más. La Roja verá acción en las Eliminatorias Sudamericanas el próximo jueves 10 de octubre a las 20:00 horas cuando reciba a Brasil en el Estadio Nacional.