Vidal incendia todo: dispara contra Gareca por no llamarlo y dice que la Roja "no tiene rumbo"

Arturo Vidal aprovechó la conferencia de prensa de Colo Colo para descargar con todo contra Ricardo Gareca. El King fue consultado sobre la selección chilena y recriminó al entrenador por no considerar a los jugadores vigentes de la Generación Dorada para los partidos ante Brasil y Colombia, además de destruir su proceso al mando de Chile.

En primera instancia, llamó a hablar en los medios de comunicación sobre el momento de la Roja. “Sabía que me iban a preguntar de la selección. Pero a mí me gustaría que los periodistas se mojaran el potito, porque si yo digo lo que pienso, me matan. ¿Por qué no dicen qué pasa con la selección?“, partió.

“¿Les sorprende que yo no esté? Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, el Huaso (Isla), Charles (Aránguiz) o Marcelo (Díaz), todos los que estén activos, tenemos que estar, porque la selección lo necesita. Hay un DT que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen: no puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador”, añadió.

“Estás arriesgando quedar afuera de otro Mundial. ¿Por qué no lo dicen? ¿Cómo vas a ir contra Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo no va a estar el Huaso, si fue el último capitán? Ustedes lo dejan pasar, esperan que yo hable en Twitter o Instagram, pero ustedes no dicen realmente lo que pasa”, sumó.

Vidal liquida el proceso de Gareca en la Roja

“Quedé afuera de la Copa América y ahora. ¿Por qué? ¿Hay uno mejor que yo en mi posición? ¿O que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil? ¿Que tenga los mismos partidos que yo? La selección está mal y todos lo saben, Colo Colo le devolvió el ánimo a la gente, eso de que se puede pelear”, siguió Vidal.

Además, confesó que “el único que no le contestó a Gareca fue Charles Aránguiz, los demás sí. Yo hablé cinco minutos con él, no puede poner esa excusa ahora. ¿Por qué no dice el nombre, si es tan fácil? Nadie se puede negar a la selección. No he hablado con él, nunca me llamó, ni me habló. Hablé cinco minutos con él y después nunca más”.

Por último, fue durísimo sobre el proceso del entrenador. “No le veo rumbo a la selección cuando te enfrentas a dos de los equipos más fuertes del mundo. Colombia, que no pierde hace mucho, y Brasil, que si despierta bien te puede meter cuatro o cinco goles. Nosotros lo sufrimos con la Generación Dorada, imagínate ahora”, dijo.

“Me alegro mucho por los jóvenes, porque es una citación a la Roja, un sueño. Pero hay que saber en qué momento llamarlos. Si quieres proyectar y tirar a la basura estas Eliminatorias, bien, prueba, pero todavía hay chances de ir al Mundial”, agregó el volante.

“¿Pero qué podemos esperar de estos dos partidos? Ojalá que saquemos un punto, que sería maravilloso. Pero así da miedo. Digo las cosas como las siento; podría decir que nos va a ir bien, pero es muy difícil sacar algún punto en estos dos partidos”, concluyó.