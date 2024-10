Luego de una nómina con cortados y de un duro momento en las Eliminatorias Sudamericanas, Arturo Vidal golpeó la mesa. El King, voz autorizada para hablar de la selección chilena, disparó con todo contra Ricardo Gareca por sus convocados para los partidos con Brasil y Colombia.

La Roja no lo está pasando bien y hoy está en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Es por ello que el bicampeón de América decidió sacar la voz para hacer un potente llamado y realizar un pedido que sorprendió a todos: el regreso de Marcelo Díaz.

A pesar de que en los últimos años se ha especulado con un quiebre entre ambos, el King reveló que le gustaría que tanto él como Carepato estén convocados. Una postura que ha impactado a los hinchas y que deja en claro el deseo del volante de levantar a un equipo al que tienen en el piso.

Arturo Vidal pide el retorno de Marcelo Díaz a la Roja

La nómina de Chile para los partidos con Brasil y Colombia ha dado que hablar, especialmente porque Ricardo Gareca sacude al plantel dándole un giro a su proceso. Ahí marginó a varios jugadores, incluso a Mauricio Isla, su capitán en los últimos partidos, por lo que Arturo Vidal arremetió con todo.

Arturo Vidal dejó de lado las polémicas y aseguró que Marcelo Díaz debe volver a Chile. Foto: Photosport.

El King habló en conferencia de prensa y se refirió al momento de la Roja, encarado a todos por el momento. “Me gustaría que los periodistas se mojen el poto en esta parada. Porque si yo digo lo que pienso, me van a matar. Pero que digan la verdad, lo que está pasando con la selección. ¿Por qué esperan que yo lo diga? ¿Te sorprende que no esté?”, lanzó a los medios.

Pero tras ello, Arturo Vidal afirmó que tanto él como Carepato y otros históricos debieron ser considerados. “Aunque no esté bien futbolísticamente, pero yo, el Huaso, Charles, Marcelo deben estar en la selección. Los necesita. Aunque haya otro proceso. No puede jugar con Brasil y Colombia con cualquier jugador. Puedes quedar fuera de otro Mundial”.

“¿Cómo no está el Huaso si fue el último capitán? Ustedes lo dejan pasar y quieren que yo hable en Instagram. ¿Hay alguno mejor que yo? ¿O que tenga experiencia de enfrentar a Brasil? No hay. No lo dicen. La selección está mal. Y Colo Colo le devolvió el ánimo a la gente, que se puede pelear con los demás. Eso me molesta mucho”, añadió.

De hecho, Arturo Vidal se subió a la polémica por los llamados no respondidos a Ricardo Gareca y dejó en claro que no es así. “Todos le contestamos. Hablé cinco minutos con él y no hablé más. No puede poner la excusa ahora. No sé quién más fue, Charly tenía un problema. Pero nadie se puede negar a la selección”.

En esa misma línea, remarcó que Chile tiene un complejo panorama en esta doble fecha. “Es difícil. No le veo rumbo a la selección cuando juegas contra dos de las mejores del mundo. Colombia no pierde hace 30 partidos. Brasil despierta y te puede meter 4 o 5 goles, lo sufrimos con la Generación Dorada, imagínate ahora con jugadores sin experiencia”.

“Me alegro pero los jóvenes, si quieres tirar a la basura esta eliminatoria, prueba. Pero aún hay chances de clasificar al Mundial. Perdimos mucho al caer con Bolivia, pero aún hay chances. Ojalá saquemos un punto en estos dos partidos, pero así a uno le da miedo. Digo las cosas como las siento. Es complicado sacar un punto en estos partidos. Cuando le ganamos fue después de Copa América a Brasil y Colombia es un infierno”, sentenció.

¿Deben volver Arturo Vidal y Marcelo Díaz a Chile? ¿Deben volver Arturo Vidal y Marcelo Díaz a Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Marcelo Díaz esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Marcelo Díaz ha logrado disputar un total de 27 partidos oficiales con Universidad de Chile. En ellos no ha marcado goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 2.129 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Arturo Vidal tendrá que mirar a la distancia a la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja volverá a la acción este jueves 10 de octubre cuando, desde las 20:00 horas, reciban a Brasil.