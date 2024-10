A pesar de las duras críticas, Ricardo Gareca consideraba a Arturo Vidal para los partidos de Eliminatorias. ¿Por qué no llamó?

Ni los insultos ni el polémico video: la razón por la que Gareca no llamó a Vidal en la Roja

Ricardo Gareca entregó la nómina de la Roja para los partidos contra Brasil y Colombia, donde destacaron varias cosas. Llamaron la atención el aumento de jugadores del medio local y la ausencia de nombres que parecían fijos como Gabriel Arias y Mauricio Isla. Además, el portazo a Ben Brereton.

Lo que no llamó la atención fue la ausencia de Arturo Vidal. El King no ha sido considerado para ninguno de los siete partidos que ha dirigido Gareca y pareció cerrarse la puerta a sí mismo cuando lo criticó e insultó. “Este hueón no ve la Copa Libertadores”, dijo en una transmisión de Kick.

Sin embargo, en las últimas horas se reveló una sorpresiva información: Vidal sí estaba en los planes de Gareca para enfrentar a Brasil y Colombia. Según confirmó El Mercurio, el Tigre mantenía la opción del mediocampista de Colo Colo a pesar de su gran molestia por las críticas públicas.

Desde Juan Pinto Durán le contaron al medio que “en la pizarra que tiene (Gareca) en su oficina aparecen todos los jugadores posibles. Hasta tres o cuatro por puesto. Y Vidal estaba”. ¿Y qué pasó entonces?

Vidal estaba en los planes de Gareca en la Roja… ¿Qué pasó? | Photosport

No fueron los insultos: por qué Gareca no llamó a Vidal en la Roja

En realidad, Ricardo Gareca decidió no llamar a Arturo Vidal por las declaraciones que emitió luego de la eliminación de Colo Colo en la Copa Libertadores. En ESPN, Jorge Valdivia le preguntó al King si merecía estar en la Roja. El futbolista dio una tajante respuesta.

“El DT decidió por un proceso diferente y es respetable. Ojalá pueda mejorar. Si no, vamos a tener que ver cambios porque la selección se ha visto mal. Quiero enfocarme en Colo Colo, tenemos tres partidos en fecha FIFA, quiero estar ahí y meterle presión a la U”, dijo. Por eso, no fue llamado.