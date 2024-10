Arturo Vidal palpitó lo que será el clásico ante Universidad Católica este jueves. El King recalcó que Colo Colo va en busca del título y que frente a los cruzados van por los tres puntos para acercarse a la U que se mantiene en la punta.

Pero la conferencia de prensa del Rey no estuvo ajena a polémicas y abordó uno de los temas que más se ha comentado en los últimos días. Esto se trató del video que subió a Instagram donde respondió a Franco Armani y los hinchas de River Plate.

Pero el registro, que editó un hincha de Colo Colo, además contempló mensajes para Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. Lo que provocó la indignación de Johnny Herrera, a tal punto que apoyó a Gareca por dejarlo fuera de la selección.

Vidal se disculpa con Aránguiz y Díaz

El tema es que ahora Vidal explicó dicho video y aclaró que nunca fue su intención pasar a llevar a sus ex compañeros de la Roja. “Lo subí porque salían muchas cosas que me representaban en ese momento, después vi lo que salía cuando estaba arriba y dije ‘me la tengo que. bancar’“, confesó el 23 de Colo Colo.

El tema es que además explicó cómo está su relación con los referentes de la U como Aránguiz y Díaz. Lo que llamó particularmente la atención por su sinceridad.

“Con Charles tengo relación espectacular, cada vez que nos vemos nos abrazamos. Nos conocemos de chicos. Con Marcelo no tenemos relación, pero el video lo hizo un hincha y me gustó por lo que decía. Pero no era con maldad. Queda ahí, no pasa nada”, cerró.