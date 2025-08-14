Universidad de Chile logró dar el primer golpe en la llave de octavos de final ante Independiente. Con golazo de Lucas Assadi, el Romántico Viajero se posicionó 1-0 y ahora tiene la primera ventaja para la revancha en Buenos Aires.

Sin embargo, en la transmisión transandina del encuentro hubo otro jugador que destacó por sobre el resto. Lo que tuvo directa relación con Charles Aránguiz, que mostró toda su jerarquía a lo largo de los 90 minutos en el Estadio Nacional.

ver también “Será muy difícil”: Charles Aránguiz le pide a la U no confiarse para la vuelta con Independiente

Lo que se reflejó en que fue el primero en duelos ganados con 9, mayor eficacia en pases con el 92% y mayor cantidad de pases completados (34).

El Bicampeón de América fue determinante en el trámite del encuentro y prácticamente fue el motorizo de la U ante el Rojo. “Pese a su edad, las gana todas”, resaltaron en la transmisión de ESPN Argentina que compartieron el “Pollo” Vignolo y Gustavo López.

Incluso resaltaron una jugada que fue determinante en la expulsión que dejó a Independiente con uno menos. “Es muy vivo, ganó varias amarillas en Independiente. La primera de Abaldo la gana Aránguiz”, resalaron sobre el seleccionado nacional.

La mentalidad de Charles Aránguiz

Pese a los elogios desde el otro lado de la Cordillera, Charles Aránguiz se mantiene con los pies sobre la tierra y ya se mentaliza en la revancha del 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.

Publicidad

Publicidad

“Sacamos una pequeña ventaja. Va a ser difícil igual que hoy. Tenemos que enfrentarlo de la misma forma que acá. Ellos son un gran equipo, de los grandes de Argentina”, sentenció.