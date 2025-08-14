En el triunfo entre Universidad de Chile e Indendiente de Avellaneda, hubo un pequeño detalle que pocos notaron y que tiene como gran protagonista a Charles Aránguiz.

En la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante el Rojo, el Romántico Viajero se impuso por 1-0 con gol de Lucas Assadi. De esta manera, irán con ventaja a la revancha que se jugará en el Estadio Libertadores de América.

La picardía de Charles Aránguiz

En el encuentro entre Universidad de Chile e Independiente, una vez más fue Charles Aránguiz el encargado de ser el capitán en el Bulla. Con la suplencia de Marcelo Díaz, es el Príncipe quien ha asumido el rol de líder en el Romántico Viajero.

Si bien Aránguiz puede parecer muchas veces un jugador de perfil bajo, tiene años de fútbol y de barrio, por lo que no se le escapa un detalle. De hecho, ante el Rojo demostró su “viveza” ante el capitán del equipo argentino.

Al momento de ser el sorteo entre los capitanes de ambos clubes, Rodrigo Rey fue el ganador y a la hora de elegir entre arco o partida, le consultó a Charles Aránguiz si es que ellos siempre jugaban de ese lado, con Gabriel Castellón en el arco sur. El Príncipe le respondió que “siempre cambiamos”.

Luego del diálogo anterior, el capitán de Independiente decidió elegir partida y Aránguiz se quedó con el lado. Claro, Charles le mintió al jugador del Rojo porque la U históricamente parte atacando hacia el arco norte y termina hacia el sur, donde se ubica su barra.

En los últimos 10 partidos de local de Universidad de Chile, solo en dos comenzó atacando hacia el sur. El resto, siempre inició hacia el norte, como lo hizo ante Independiente. Charles Aránguiz logró que Rodrigo Rey no le hiciera cambiar su cábala a los Azules, quienes también se quedaron con la victoria.