Arturo Vidal se mandó una incendiaria conferencia de prensa en la previa del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. Curiosamente, el King habló poco y nada del partido que se viene, apuntando sus tiros al triste presente de la selección chilena.

Consciente de lo duro que se viene el panorama de la Roja con Ricardo Gareca, el volante aseguró que está complejo que vuelva al equipo de todos con él como entrenador. Es más, apuntó derechamente a un regreso para un futuro proceso.

“Siempre estoy a disposición de la selección, es lo más importante, pero está visto que es difícil que vuelva en este proceso. Ojalá pueda estar en el próximo proceso si sigo jugando bien, si me toca demostrar quién soy, como siempre lo he hecho”, aseguró el King en conferencia de prensa.

En ese sentido, Vidal reclamó por la marginación de otros emblemas de la generación dorada, señalando que “el Huaso (Mauricio Isla), Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz) deben estar en la selección. Los necesita. Aunque haya otro proceso. No puede jugar con Brasil y Colombia con cualquier jugador”.

“¿Hay alguno mejor que yo? ¿O que tenga experiencia de enfrentar a Brasil? No hay. No lo dicen. La selección está mal. Y Colo Colo le devolvió el ánimo a la gente, que se puede pelear con los demás. Eso me molesta mucho”, agregó.

Arturo Vidal: “No le veo rumbo a la selección”

Además, el King fue enfático en decir que “no le veo rumbo a la selección cuando juegas contra dos de las mejores del mundo. Colombia no pierde hace 30 partidos. Brasil despierta y te puede meter cuatro o cinco goles, lo sufrimos con la Generación Dorada, imagínate ahora con jugadores sin experiencia”.

“Me alegro, pero los jóvenes, si quieres tirar a la basura esta eliminatoria, prueba. Pero aún hay chances de clasificar al Mundial. Perdimos mucho al caer con Bolivia, pero aún hay chances. Ojalá saquemos un punto en estos dos partidos, pero así a uno le da miedo. Digo las cosas como las siento. Es complicado sacar un punto en estos partidos. Cuando le ganamos fue después de Copa América a Brasil, y Colombia es un infierno”, concluyó.

Cabe recordar que el último partido que Arturo Vidal jugó en la selección chilena fue el 12 de septiembre del 2023, día en que la Roja igualó 0-0 ante Colombia por la fecha 2 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

¿Cuándo juega la selección chilena ante Brasil y Colombia?

Chile enfrentará a Brasil el jueves 10 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Nacional. Posteriormente su visita ante Colombia está pactada para el martes 15 a las 17:30 (hora de Chile) en Barranquilla.