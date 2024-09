Hay un consenso más o menos transversal en el fútbol nacional. Se trata del análisis de la Selección Chilena. La Roja no está dando el ancho y son muchos los que exigen un cambio en los próximos partidos de Eliminatorias.

Es por eso que, tras la nómina entregada por Ricardo Gareca para la fecha ante Brasil y Colombia, fueron muchos los análisis que se hicieron. Muchos apuntan al Tigre.

Pero, hay otros que no. Un ejemplo de estos últimos es Patricio Yáñez. El ex jugador de la Roja analizó lo que ha ido fallando en el Equipo de Todos, en los últimos lugares de la tabla de clasificación.

Para Patricio Yáñez, la clave no está solamente en el DT. Es por eso que para el ex futbolista y actual comentarista, la clave está en las frases del Tigre en las que se criticó el rendimiento de los jugadores.

Patricio Yáñez cree que hay que meterle presión a los jugadores

Como siempre, sentado en el panel de ESPN F90, Patricio Yáñez analizó lo que a su parecer ha sido un trato muy poco certero hacia los futbolistas por parte de la crítica.

“Yo creo que llegó el momento de tirarle un poquito de la cuerda a los jugadores. Ellos también son responsables”, enfatizó Patricio Yáñez, quien puso énfasis en la responsabilidad compartida de las culpas.

“Ya basta de tratar a los futbolistas como si fueran niños, como si fueran chicos que no van a entender. ¿Cuál es su responsabilidad? No es solo el técnico, no es de Pablo Milad y su dirigencia, no es solo tener un Nacional con 20 mil personas, sino que también la responsabilidad es del jugador y que lo asuman, si no pasa nada”, resaltó.

“Responsabilidad, para los jugadores también sientan que no es solo el técnico el responsable, sino que son ellos con su rendimiento, porque han pasado cuatro técnicos, han pasado generaciones y no hemos ido al mundial de Rusia, no hemos ido al mundial de Qatar, hicimos una pésima Copa América”, cerró.