Guarello tira la piedra y no esconde la mano: postula que Ben Brereton le dijo que no a Gareca o no le contestó el teléfono en medio de la polémica entre delantero y DT de La Roja.

La nómina de Ricardo Gareca y la selección chilena abrió una preocupación y polémica. Según reveló el mismo entrenador, varios jugadores ni siquiera contestaron el llamado, haciendo imposible convocarlos… parecido a lo que pasó en el proceso fallido al Mundial de Corea y Japón.

“Hemos tratado de contactarnos con todos, algunos ni nos contestaron. Uno respeta esa privacidad que quieren tener. Analizamos para cada fecha lo conveniente”, sostuvo el Tigre.

Agregó que “siempre se respetan las decisiones. Los jugadores son seres humanos. Todos tenemos nuestros problemas y situaciones que tenemos que vivir en el día a día. Pero me llamó la atención que en un determinado momento reaccionaran de esa forma, cuando un cuerpo técnico nuevo llega es todo lo contrario. Nunca antes me había pasado”.

Y Juan Cristóbal Guarello sospecha que uno de esos jugadores que se restó de ser nominado es Ben Brereton Díaz, el inglés nacionalizado de La Roja que devolvió la ilusión con Eduardo Berizzo en la banca, pero que parece no encajar en la idea de Gareca.

¿Ben Brereton dijo que no a hacer el ridículo?

“Capaz que Brereton haya mandado a decir que no viene. Ojo. Capaz le dijo a Gareca: sabe qué, si usted me va a tener así, si me va a exponer así, yo no voy. ¿Voy a jugar el próximo partido?”, expuso King Kong en Deportes en Agricultura.

Agregó que “quizás Gareca le respondió ¿Mira, vos sabés…? Y capaz Brereton le respondió que “para hacer el ridículo y cargar con los dados del mal partido, mejor no voy”.

Brereton reemplazado por Gareca en el primer tiempo.

Respecto a la nómina en sí, Juan Cristóbal Guarello sentencia que “Gareca está pegando volantazos y llama varios nombres para dejar calmados… Llama varios de la U porque la U anda bien. Ya, llamo gente de la U. Cepeda, calmo a los de Colo Colo”.

Cabe recordar que, con pocas oportunidades con Gareca, Brereton fue titular contra Bolivia, pero el entrenador decidió sacarlo a los 34 minutos. La cara de Ben tras sentarse en el banco fue desgarradora.