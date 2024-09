Lo que era una sospecha tras el desaire que le hizo en el duelo ante Bolivia, al sacarlo a los 35 minutos del primer tiempo, terminó por convertirse en una certeza. Ricardo Gareca no cuenta con Ben Brereton para la Selección Chilena.

Es verdad que tras la situación que vivió en el Estadio Nacional, el delantero del Southampton no vive un buen presente en la Premier League, donde su equipo no cosecha triunfos y tampoco se encuentra con los goles. Pero parecía que iba a estar fijo en la siguiente doble fecha de Eliminatorias.

Sin embargo, hace unos instantes, el técnico Gareca entregó la lista de 26 convocados en La Roja para los duelos ante Brasil y Colombia, donde entre los nombres para la zona de ataque no está presente Ben Brereton.

Esto no hace más que confirmar el quiebre que existe dentro del cuadro nacional entre el atacante y el entrenador. Así como reveló en su momento La Tercera, donde desde Juan Pinto Durán afirman que “ni Ben le entiende a Gareca ni Gareca le entiende a Ben“.

Ben Brereton no está en la nómina de Gareca ante Brasil y Colombia (Photosport)

¿Por qué Gareca no convoca a Brereton en La Roja?

Pese a que se le insistió durante la última conferencia de prensa para que explicara en detalle las razones de esta marginación, el argentino se fue por la tangente y no quiso entrar en detalle, dando una explicación más general sobre su ausencia.

“Me gusta Brereton, sino no hubiese sido convocado. Es percepción de ustedes. Contra eso no puedo hacer nada. Lo convoqué en los 8 partidos. Pero debe rendir en 30 o 40 minutos, otros juegan de entrada. Dentro de esa opción, la selección no tiene a nadie que me vaya a hacer algo diferente en el campo”, sostuvo Gareca.

En esa línea, agrega que “teniendo un jugador de Premier League, tenemos la opción de ver otra opción a la que vi en 8 partidos. Es una diferencia de él, no, están todos iguales. Le tocó estar a él ahora porque quiero ver otras alternativas”.

“No hay nada particular con Ben. Quizás la variante de (Lucas) Cepeda resulta. No tengo necesidad de convocar para quedar bien, más en mi necesidad como cuerpo técnico. Llamo por convicción, no por otra cosa”, sentencia el argentino.