La nómina de Ricardo Gareca sorprendió a muchos. Jugadores cortados de la última fecha doble y la aparición de nuevas caras fue parte de lo que decidió el seleccionador nacional para jugar ante Brasil y Colombia.

Un asunto que abordó Marcos González con Redgol. El ex seleccionado nacional manifestó que no le pareció buena la lista, partiendo por la ausencia de Ben Brereton.

“Siguen las cosas raras en esta nómina. El único chileno de la Premier League que no lo llama, no sé el motivo”, manifestó sobre el asunto que ha traído polémica en el último tiempo entre el futbolista y el DT.

Luego manifiesta que “nomina a arqueros de segunda división (Por Reyes y Vigoroux), cuando habían arqueros buenos en Primera de Chile como Castellón y Gillier”.

Gareca entregó una nómina muy extraña para Marcos González

Agrega el Lobo del Aire que “son cosas extrañas de la selección. Tiene que estar muy perdido, es raro, no sé si hay algo personal con alguien”.

Tampoco le encuentra sentido a que el portero titular de la Roja en las últimas fechas, Gabriel Arias, ni siquiera haya sido convocado. “Cómo Arias pasa de ser titular los últimos partidos a no estar citado. No sé qué esta buscando Gareca, no sé qué quiere”, dijo González.

“Si una nómina depende si me contestan o no el teléfono, está todo mal. Depende del rendimiento, de la liga en la que juega y lo que hace en su club. No porque me contesten el teléfono”, agregó por lo que explicó Gareca.

Gareca elige jugadores de la U, Colo Colo y Católica

Donde si piensa González que está bien Gareca es en nominar jugadores del torneo local. “Los jugadores de la U se lo han ganado, siendo punteros casi todo el año siendo regulares. También están los de Colo Colo y Católica, hay un nivel competitivo en Chile, son los tres primeros del torneo“, señaló.

Sobre la falta de Vidal, indica que “no sé por qué no está”, aunque piensa que es mejor para todos. “No lo tiene considerado hace rato y con las últimas declaraciones es seguir en la misma postura. Es como decir no tiene ganas de venir y no lo voy a llamar”, sostuvo.