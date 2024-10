Colo Colo tuvo un gran triunfo en la fecha 27 del Campeonato Nacional, donde con mucho sufrimiento vencieron por 2-1 al Audax Italiano, para seguir dependiendo de sí mismos en la pelea por el título.

Uno de los grandes héroes de la victoria fue Carlos Palcios, quien fue el encargado de anotar el penal para el 1-1, además que después celebró el gol con todo de Maximiliano Falcón.

La Joya fue la gran figura del partido para la transmisión de TNT Sports, donde celebró un triunfo que costó más de la cuenta, donde aprovechar de cerrar el capítulo con Johnny Herrera y la Roja: “No hicimos un buen primer tiempo, estuvimos muy erráticos, nos llevo la desesperación el partido y como siempre mantuvimos la calma, pese a perder”.

“No partimos generando situaciones claras, pero sabíamos que si hacemos un gol nos metemos y así fue. Terminamos dominado y feliz por el equipo”, destacó Palacios.

Carlos Palacios marcó y ahora va a la Roja. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Palacios feliz por Colo Colo y la Roja

Carlos Palacios vivió una semana de polémica por sus dichos tras ser llamado en la selección chilena, donde tuvo un fuerte cruce con Johnny Herrera que sacó chispas.

“Que hablen lo que quieran, no me interesa, yo voy a la selección feliz y contento, para eso me nominan. Mañana estoy allá, me toca descansar, celebrar y recuperarme voy a la a Roja a ganar”, explicó Palacios.

Por lo mismo, optó por hablar de la pelea por el título que lleva adelante con Colo Colo: “Es maravilloso ir peleando el título, jugar esta clase de partidos que tienes incertidumbre y que hay que ganar. Estoy con pelear el título y dependemos de nosotros”.