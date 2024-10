El partido entre Chile y Brasil era llamativo para los hinchas no sólo por lo que pasará en los 90 minutos. Claudio Bravo, el capitán de la Generación Dorada, sería homenajeado luego de anunciar su retiro meses atrás.

El histórico arquero, clave para ganar las Copa América de 2015 y 2016, confirmó que colgaría los guantes luego de disputar la versión 2024 de dicho torneo en Estados Unidos. Esto llevó a que la ANFP preparara un reconocimiento, pero que evitó hacer en la fecha anterior por la falta de público.

Pero ahora, al recuperar el aforo completo, la entidad tiene todo listo para homenajear al portero. Sin embargo, a horas de que se juegue el encuentro, no hay nada confirmado y está más lejos que cerca de realizarse.

Claudio Bravo no tiene idea de si tendrá homenaje o no en el partido de Chile y Brasil

Claudio Bravo se retiró del fútbol y dejó atrás una página llena de gloria para Chile. En la Roja supo hacer historia y los hinchas han esperado el momento de poder homenajearlo, pero esto no tiene para cuándo ocurrir.

No se sabe qué pasará con el homenaje de Chile a Claudio Bravo tras su retiro. Foto: Photosport.

Si bien la ANFP preparaba un reconocimiento para el partido ante Brasil, lo cierto es que esto no está definido. Así lo reveló la periodista Rocío Ayala, quien en Los Tenores de Radio ADN contó que el portero no ha aparecido para dar el visto bueno.

“Hasta ahora, no está confirmado que se haga el homenaje a Claudio Bravo. Está todo listo, pero falta el OK del arquero. Vamos a ver si se realizará, hay 43 mil de 46 entradas vendidas. Hoy está en duda porque no hay respuesta”, lanzó.

De hecho, Rocío Ayala remarcó que en la entidad son pesimistas al respecto. “Insisten en la ANFP que no se hará, pero hay una pequeña ventana o ilusión de que, si llega a haber noticias de Bravo, se puede retomar la operación. A esta hora la respuesta es que no se hará”.

Finalmente hizo un llamado a los hinchas para que no se ilusionen con que esto ocurra. “Si la gente piensa en un último adiós al capitán, a esta hora no se va a hacer y me la jugaría con que no se hará”.

Por ahora, el homenaje a Claudio Bravo en la selección chilena sigue en duda. El Capitán América seguirá sin ser reconocido luego de liderar una de las páginas más importantes en la historia de nuestro fútbol.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Bravo por Chile?

En toda su trayectoria con la selección chilena, Claudio Bravo logró disputar un total de 150 partidos oficiales. En ellos alcanzó los 13.356 minutos y levantó dos títulos: las Copa América de 2015 y 2016.

¿Cuándo juega Chile con Brasil?

A la espera de la respuesta de Claudio Bravo, Chile se prepara para enfrentar a Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas. El duelo se llevará a cabo este jueves 10 de octubre a partir de las 21:00 horas.