Un confrontacional Ricardo Gareca se sentó el auditórium de la ANFP para enfrentar a los medios en la previa a los duelos ante Brasil y Colombia. El DT de la selección chilena, cansando de las críticas, se mandó un duelo aparte con el periodismo, incluso marcando las diferenciaras profesionales a la hora de opinar.

“He estado toda la vida en el fútbol, conozco el termómetro de este deporte y no hay nada que me moleste del fútbol. No me molestan las opiniones, las tomo como parte de mi trabajo. Lo que sí me molesta es la situación que estamos viviendo en la selección, con los resultados principalmente”, partió diciendo el argentino.

En ese sentido el Tigre soltó toda la artillería, asegurando que “ustedes no son técnicos, no saben lo que es ser técnico, pueden opinar y lo respeto, pero no son profesionales como yo, y no lo tomen como un acto de soberbia. Hay que ser DT para opinar con propiedad”.

“Uno puede criticar, claro que lo pueden hacer, pero no puedo debatir con ustedes porque no tienen la experiencia de un camarín. Entonces, es como que yo quiera hablar con propiedad de medicina, no puedo hacerlo porque no lo sé”, agregó.

Además, DT de la Roja afirmó que “toda mi vida me he dedicado a esto, y puedo aceptar las críticas. Por eso uno se prepara para esto. Todo lo que sean opiniones o críticas, lo hemos mamado toda la vida. Quédese tranquilo que no tengo problemas”.

Para cerrar y apuntando al duelo de este jueves ante Brasil, Ricardo Gareca lanzó que “presión sentimos todos. Estamos representando al país, es una selección con historia y estamos sujetos a ello. Estar en esta posición es muy diferente, porque uno se capacita para esto y viví situaciones similares. Vivimos con presión permanentemente, no hay términos medios”.

¿Cuándo juega la selección chilena ante Brasil y Colombia?

Chile se verá las caras ante Brasil el jueves 10 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Nacional. Posteriormente su visita ante Colombia está programada para el martes 15 a las 17:30 (hora de Chile) en Barranquilla.

¿Cuál ha sido el rendimiento de Ricardo Gareca en la Roja?

El entrenador argentino ha dirigido un total de ocho partidos en la selección chilena, ganando dos partidos, empatando dos y perdiendo cuatro. Con estos números, registra un bajísimo 33.33 % de rendimiento.