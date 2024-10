El entrenador de la selección chilena dijo que no se enteró de las declaraciones del volante de Colo Colo antes de unirse al equipo nacional.

Ricardo Gareca se hace el sordo con Carlos Palacios en la Roja: "No estaba enterado"

En la antesala al partido de la selección chilena ante Brasil por las Eliminatorias habló Ricardo Gareca, quien dio una tensa conferencia de prensa.

El entrenador argentino enfrentó las preguntas de la prensa y se ofuscó por momentos, sobre todo cuando le enrostraron los malos resultados en los partidos anteriores ante Argentina y Bolivia.

Además, al Tigre le preguntaron por las declaraciones de Carlos Palacios, quien puso en duda su presencia en la Roja, debido a que quería jugar los partidos pendientes de Colo Colo, que se jugarán en plena fecha FIFA.

Ricardo Gareca no escuchó las declaraciones de Carlos Palacios

Hasta la señora Juanita escuchó los dichos de la Joya tras la victoria alba ante Universidad Católica, sin embargo el ex DT de Perú no pudo oírlas.

“Lo de Palacios no estaba enterado de ese comentario que hizo. No le puedo decir. Lo convocamos porque nos gustó y lo vimos muy metido. No llegó a mis oídos ese comentario, en este caso hay que preguntarle a Carlos que aclare su situación”, dijo el Tigre.

“El jugador que es convocado desde lo que nos gusta es que esté 100 por ciento, No hay nada más importante que la selección. No existe nada más importante”, agregó.

Carlos Palacios junto a Lucas Cepeda en la Roja. Foto: Javier Salvo/Photosport

“Respeto a los clubes, pero la meta de cada jugador es representar al país. Si usted agarra a un joven que debuta, lo que más quiere es estrenarse en primera, ser titular, llegar a un equipo grande. Y después ambiciona como meta máxima a la selección nacional. Son los pasos que todos los que jugaron fútbol quieren, puede haber sido un malentendido en la interpretación del comentario de Palacios. Sería bueno que le pregunten a él o que de pronto él aclare”, cerró sobre el tema.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas?

El próximo partido de la selección chilena será el jueves 10 de octubre, cuando a partir de las 21:00 horas reciba a Brasil en el estadio Nacional por las Eliminatorias Sudamericanas.