Ricardo Gareca no guarda rencor con jugador que no le contestó: "No tengo nada personal con él"

Dificultad es poco. El duelo ante Brasil no será para nada fácil para la Selección Chilena de Ricardo Gareca. Sin embargo, el Equipo de Todos va con toda la confianza a batallar en el Nacional.

Para ello, Ricardo Gareca quiso contar con lo mejor que tiene en sus manos. Claro que, entre lesiones y bajas, el Tigre tuvo que barajar con lo que le fue quedando.

Ricardo Gareca aseguró que, incluso, uno de los jugadores que quería convocar a la Selección Chilena no levantó el teléfono y decidió no hablar con él. Charles Aránguiz fue sindicado como el apuntado. Otros pocos, hablaron de Ben Brereton.

En conferencia de prensa, Ricardo Gareca volvió a ser interrogado sobre el tema del seleccionado que le hizo el quite a hablar con él.

Palabras de Ricardo Gareca en la conferencia de prensa

El DT de la Roja volvió a referirse a los que no le habían contestado el llamado. El Tigre dejó claro que no eran varios, en plural, sino uno solo y que no sentía resentimiento.

“Un jugador en particular no me contestó. No es una crítica, simplemente son situaciones que tiene que respetar“, resaltó el técnico, quien aprovechó de sumar a Vidal en su comentario.

“A todos los jugadores con los que hablé, inclusive Vidal, les dije que no acostumbro a asegurar continuidad y a decir y comprometerme con que van a jugar. Les pregunté si les interesa o no la selección. Todos unánimemente me dijeron que les interesa“, sentenció, volviendo sobre el tema del jugador que no le contestó.

“Hubo un muchacho que simplemente por la situación que le tocaba atravesar, no quiso hablar conmigo. No tengo nada personal con él. Se dio una circunstancia en la que él está en su derecho. No quiero ahondar en detalles que no tienen nada que ver”, cerró.