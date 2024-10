Ricardo Gareca enfrentó los micrófonos en la ANFP en la previa de los cruciales duelos de la selección chilena ante Brasil y Colombia. El Tigre, en un estilo bastante confrontacional, defendió su lista de nominados con bastante sangre joven sin mucha experiencia en el equipo de todos.

“Es el escenario que se presenta. Es la idea. Con jugadores veteranos se puede dar algo que se repite durante siete u ocho años. Nadie puede determinar el resultado. No me meto con la gente ni con la prensa. Los muchachos que están son los mejores para representar al país”, afirmó el argentino.

En ese sentido, el Tigre lanzó que “te lo hablo desde la experiencia no ficticia. Viví un proceso de siete años y medio donde me tocó poner jugadores sin experiencia, del medio local y lograron objetivos importantes, no sólo de resultados, sino también en ranking FIFA”.

“Más allá de lo que se genere alrededor de nosotros, cualquier jugador que está en selección debe estar capacitado para responder a esta exigencia. La experiencia se tiene que empezar en algún momento”, agregó.

Además, el seleccionador de la Roja afirmó que “el mejor momento de Chile arrancó con gente joven. Retrocedamos siete años más atrás, ¿qué edad tenían los experimentados? Hay que confiar en los chicos”.

A la hora de analizar lo que será el duelo ante Brasil de este jueves, el argentino aseguró que “será difícil. Buscaremos imponernos con la presión de nuestra gente. Será un partido disputado, me imagino con una mayor posesión del balón de Brasil”.

“Anhelo que Chile tenga un protagonismo y lo asuma como tal. Pero es difícil analizar este tipo de partidos, porque es un duelo de difícil visualización. Uno intenta controlar, para después atacar e intentar ganar. También buscaremos neutralizar al rival”, concluyó.

¿Cuándo juega la selección chilena ante Brasil y Colombia?

Chile se verá las caras ante Brasil el jueves 10 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Nacional. Posteriormente su visita ante Colombia está programada para el martes 15 a las 17:30 (hora de Chile) en Barranquilla.

La nómina de Ricardo Gareca ante Brasil y Colombia