Los tres arqueros de la Roja ya están trabajando con todo para tomar el lugar de Gabriel Arias. Ricardo Gareca todavía no tiene claro a su elegido.

La selección chilena afina los últimos detalles para lo que será su regreso a las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja se prepara para enfrentar a Brasil en un duelo donde no le sirve otra cosa que no sea ganar para no hundirse más en la tabla de posiciones.

Ricardo Gareca no lo ha pasado bien en los duelos por los puntos y golpeó la mesa en su última nómina. Entre las varias sorpresas estuvo la marginación de Gabriel Arias, lo que abre la puerta a la titularidad a tres que la estaban esperando: Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes.

Los tres porteros elegidos por el Tigre para esta doble fecha ya están en Juan Pinto Durán luchando por la camiseta de titular ante la Canarinha. Tanto, que la Roja infló el pecho con un video de su intensa preparación para el encuentro.

Los arqueros de Chile pelean con todo por la titularidad ante Brasil

Tres arqueros para un sólo cupo en el once titular. La selección chilena trabaja con todo de cara al partido con Brasil, donde uno de los elegidos se estrenará bajo los tres palos de la Roja en el proceso de Ricardo Gareca.

Brayan Cortés asuma como titular en Chile ante Brasil, pero con Ricardo Gareca ya se ha quedado con las ganas siendo favorito. Foto: Carlos Parra, Comunicaciones FFCh.

Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes tendrán la opción de sumar sus primeros minutos con el Equipo de Todos desde que llegó el Tigre. Entre ellos el único que tiene experiencia en hacerlo es el portero de Colo Colo, quien llega con los mejores números.

Sin embargo, ya cuando Claudio Bravo se lesionó en Copa América y luego anunció su retiro, el Indio era el gran favorito. Pero Ricardo Gareca sorprendió a todos al darle la camiseta a Gabriel Arias, quien finalmente no estuvo a la altura.

Ahora la pelea por el arco de Chile será entre Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes. Y el trio no está dándose ningún centímetro de ventaja, tal como quedó claro en un video publicado por la Roja en sus redes sociales sobre el intenso trabajo que están realizando en Juan Pinto Durán.

En el registro se puede ver cómo se realizan labores de reflejos y reacción en medio de las arengas del preparador de arqueros. Sin duda imágenes que ilusionan para un duelo que no será nada de fácil y para el que Brasil amenaza con enviar a cuatro delanteros desde el primer minuto.

Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes buscan ser el 1 de la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas. Uno brilla en Chile y los otros dos dan la pelea en Inglaterra, por lo que será Ricardo Gareca quien deberá decidir lo que quiere ante la Canarinha.

¿Cuáles son los números de los arqueros de Chile previo a Brasil?

Así llegan los arqueros de Chile para los partidos con Brasil y Colombia:

Brayan Cortés (Colo Colo): 35 partidos (3.237 minutos). 24 goles en contra y 16 arcos en cero.

(Colo Colo): 35 partidos (3.237 minutos). 24 goles en contra y 16 arcos en cero. Lawrence Vigouroux (Swansea, ING): 11 partidos (990 minutos). 8 goles en contra y 3 arcos en cero.

(Swansea, ING): 11 partidos (990 minutos). 8 goles en contra y 3 arcos en cero. Vicente Reyes (Cambridge United, ING): 9 partidos (810 minutos). 17 goles en contra y no tiene arcos en cero.

¿Cómo está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?

