Universidad de Chile vivió una bochornosa jornada ante Audax Italiano con serios incidentes en las tribunas. Esto fue tema obligado para el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Debido a la fuerte alza en el precio de las entradas y abonos, la barra de los Azules había anunciado que generarían hechos de violencia en el Estadio Nacional y lo hicieron. Asientos fueron quemados y nuevamente el fútbol chileno sumó un triste capítulo.

El punto positivo para Cordero

Los incidentes le valdrán una seria sanción a Universidad de Chile, club local en el partido. Además, la sensación de que la violencia sigue ganando en los recintos deportivos deja intranquilos a muchos.

El ministro Luis Cordero habló de lo sucedido. Junto con reconocer que los Azules sí habían cumplido con la seguridad exigida para el evento, destacó un hecho “positivo” dentro de todo: la intervención de Carabineros, la cual afirmó que fue respaldada por el resto de los hinchas.

“Carabineros de Chile ingresó físicamente al lugar donde estaba ocurriendo el incidente. Y yo creo que no hay recuerdos, en las últimas décadas, de que la barra de la Universidad de Chile hubiese aplaudido a Carabineros cuando ingresó. Para nosotros es bien relevante que los propios clubes y sus hinchadas puedan separar a quienes cometen ilícitos”, explicó el secretario de Estado.

“Demuestra que los hinchas de los clubes han entendido que no es posible solidarizar con delincuentes. En esa barra en particular hay piños que están siendo investigados por tráfico de drogas. Varios de ellos se encuentran presos“, complementó el ministro de Seguridad Pública.

La U podría jugar sin público sus siguientes duelos. Imagen: Photosport

Desde Universidad de Chile difundieron un video identificando a varios sujetos implicados en los hechos de violencia. Además, Carabineros también logró detener a cuatro involucrados el mismo día que sucedió todo en Ñuñoa.

“Esas barras utilizan los piños como mecanismo de reclutamiento para cometer delitos en otros lugares. A nosotros nos parece que, de todo lo malo que sucedió ese día, una de las cosas buenas es que las hinchadas separan hoy día la importancia del orden al interior del estadio para disfrutar de un evento deportivo“, cerró Luis Cordero.

