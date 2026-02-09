Con el inicio de la nueva temporada de fútbol chileno, hubo un árbitro nacional que no volvió a vestir de negro: Felipe González cuelga el pito y dice adiós al referato profesional.

Los más fijones se dieron cuenta que en las primeras dos fechas de la Liga de Primera no estuvo presente González. Esto no era por algo puntual, sino que por el hecho de que no seguirá impartiendo justicia a nivel profesional. Él mismo lo cuenta.

El futuro de Felipe González

Lejos de ser una decisión propia, Felipe González deja el arbitraje por un tema reglamentario y los jueces son expertos en seguir esto al pie de la letra. Finalmente, el carnet es el que obliga a colgar las tarjetas al destacado referí nacional.

“Estoy actualmente desvinculado de la ANFP. No me han finiquitado porque están haciendo los ajustes, pero ya no pertenezco, dado que la vida del arbitraje profesional es hasta los 45 años. Por norma interna, corresponde retirarme“, aseguró González en LUN. El ahora ex árbitro destaca que deja la actividad tras una buena temporada.

“Hasta el año pasado yo cumplía con todos los requisitos para el parche FIFA. Pruebas físicas, teóricas y por rendimiento. Además, dirigí la final de la Recopa Sudamericana y la final de la Supercopa entre Colo Colo y la U en el Santa Laura. Estaba en el peak de mi carrera”, explicó.

Felipe González deja el arbitraje. Imagen: Photosport

Felipe González ahora tendrá que encarar una nueva vida laboral lejos de las canchas. El retirado árbitro detalla que ya tenía trabajo en BancoEstado como gestor de contratos con empresas externas, aunque sabe que es difícil para otros dejar la actividad.

“Después del retiro de un juez, hay muy poco campo laboral, dado que le dieron toda su vida al arbitraje. La mayoría son profesores de Educación Física y te piden experiencia. Es complejo retirarse“