Edson Puch vive y respira Iquique. Tras colgar los botines, volvió a jugar y comandar el ascenso y posterior año dorado de los Dragones Celestes el año pasado, aunque ahora duro presente azota al club.

Con el Fantasma de la B respirando en la nuca de los nortinos, los hombres de Fernando Díaz ahora afrontan un vital partido. Ahí, visitarán este viernes a Colo Colo, por partido pendiente de la Liga de Primera.

Aún en la última posición de la tabla, Deportes Iquique podría dejar la última plaza si vence a los albos por dos goles, con un irregular Colo Colo que buscará sacar ventaja de su localía.

Edson Puch prende el duro desafío de Iquique

Edson Puch ocupó sus redes sociales para jurarle amor eterno a Deportes Iquique en la previa del partido ante Colo Colo, con otro importante desafío rumbo a la misión de salvar la categoría.

“Cuando alguien quiere un lugar de verdad, no lo hace por conveniencia ni por moda, lo hace porque siente que ahí late su identidad. Ese espacio deja de ser geografía para convertirse en piel, en memoria y en bandera”, partió diciendo, en relación a los celestes.

Por eso, Edson Puch sacó aplausos de los hinchas por su fidelidad con los dragones, señalando que “querer un lugar es caminarlo con respeto, defenderlo con orgullo y representarlo con autenticidad”.

“Es comprender que más allá de lo que uno logre individualmente, lo que importa es lo que transmite: raíces, pertenencia y un legado que va más allá de uno mismo”, cerró.

