Álvaro Madrid tuvo un día que seguramente no olvidará, pues debutó en la Roja, pero también aprovechó de hacerle una suerte de súplica a Everton de Viña del Mar en torno a la propuesta formal que Liga de Quito hizo por él. El capitán de los Ruleteros jugó el segundo tiempo en la goleada tenística de Chile frente a Panamá.

Madrid reemplazó a Vicente Pizarro en los 57 minutos del partido y se mostró orgulloso por su estreno con la selección chilena. “Obvio es más que especial, muy feliz por el llamado. Es el fruto de lo que he hecho hace un par de años. La semana fue buena.”, expuso el incansable volante Oro y Cielo.

“Me trataron muy bien, a algunos los conozco hace más años. A otros muy poco. Todo muy bien. Cuando vine a un microciclo no había podido compartir mucho. Pero feliz, ahora sí se dio”, aseguró Madrid. De todas maneras, el futbolista de 29 años sabe que es complejo ganarse un cupo en la lista para las Eliminatorias.

Álvaro Madrid en acción por la Roja. (Foto: Everton Viña del Mar).

Pero no se achica. “Lo digo siempre. No es que no me tenga fe, pero hay que ser consciente de que no vinieron jugadores en buen nivel, que están en ligas competitivas. Estoy preparado para venir, si no, seguiré trabajando y haciendo las cosas como vengo haciéndolas”, aseguró el símbolo evertoniano, quien sólo estuvo una temporada fuera del Sausalito: a préstamo en Unión La Calera en la 2016-2017. En aquel entonces, los Cementeros jugaban la Primera B.

Álvaro Madrid, el “24”, celebra el gol que convirtió Steffan Pino ante Panamá. (Felipe Zanca/Photosport).

Álvaro Madrid pide a Everton que lo dejen salir a Liga de Quito

Precisamente el nivel de Álvaro Madrid en Everton de Viña del Mar llamó la atención de la Roja, de Gareca y de Liga de Quito, que hace varios días negocia para incorporarlo. Según Bolavip Ecuador, el cuadro dirigido por el Vitamina Sánchez desembolsará casi un millón de dólares por su pase.

“Están en negociaciones, ellos tienen mi punto de vista. Espero que sea lo mejor para mí. Es concreto, ellos mandaron una propuesta. Están en negociaciones, espero que lo que sea lo mejor para mí en el futuro. Tengo desafíos de jugar en el extranjero, creo que he dado todo en mi club. Al 100. Al mil, dejándolo todo en el club que me vio nacer”, expresó Madrid.

Álvaro Madrid vive un muy buen momento profesional. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Pero de todas maneras se abrió a que la negociación no fructifique. “Si no se da, tengo la mente en el club. Estuve pendiente del partido que se jugó, sé lo que quiere el profe. Pero las dos cosas me vienen bien. Uno va por desafíos diferentes cada año”, expuso el capitán Ruletero, quien estuvo atento al golazo del uruguayo Diego Hernández que le dio la victoria al equipo de Gustavo Leal frente a San Luis de Quillota en la Copa Chile.

“Claramente salir te permite acercarte a la selección. Tengo un sueño de ir al extranjero, se abrió esta posibilidad que es muy buena. Y también para estar cerca de la selección”, sentenció Madrid, quien hace todas las fuerzas para emigrar a un gigante del fútbol en Ecuador y del fútbol sudamericano. El tiempo dará si pronto firma como refuerzo en Liga de Quito.