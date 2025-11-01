Es tendencia:
Liga femenina

Colo Colo golea a Palestino y pone un pie en semis de la Liga Femenina

Empezaron los play-offs de la Liga Femenina. Este sábado, Colo Colo superó a Palestino por goleada en la ida de los cuartos de final.

Por Javiera García L.

Las albas golearon a Palestino
© Colo ColoLas albas golearon a Palestino

Empezó la recta final de la Liga Femenina. Este sábado se jugaron los primeros partidos de los cuartos de final del fútbol femenino, donde Colo Colo dio un importante paso al golear a Palestino en La Cisterna.

Después de lo que fue su participación en la Copa Libertadores femenina, donde terminaron cuartas, las albas volvieron al país para buscar el título nacional y el tetracampeonato. Como punteras de la fase regular, les tocaba enfrentar a las árabes, octavas en la clasificación.

El duelo fue muy favorable para las dirigidas de Tatiele Silveira, quienes se impusieron por 5-0 y prácticamente quedaron instaladas en las semifinales.

Anaís Cifuentes marcó la apertura de la cuenta para las albas con un remate que sorprendió a todos a los 21′. Después, Yenny Acuña aumentó el marcador desde el punto penal a los 51′ y anotó otro gol (77′) más en La Cisterna. Isabelle Kadzban (88′) y Cote Urrutia (90′) cerraron el partido.

El emotivo agradecimiento de Ryann Torrero a Colo Colo Femenino: “Quedo con un sentimiento…”

ver también

El emotivo agradecimiento de Ryann Torrero a Colo Colo Femenino: “Quedo con un sentimiento…”

Colo Colo golea y U. de Chile empata: los cuartos de final de la Liga Femenina

En esta misma jornada, Deportes Iquique superó a Unión Española con un gol de Valentina Fuentes a los 90′ en el Complejo Cesare Rossi. A la misma hora, pero en Talcahuano, Huachipato y U. de Chile empataron por 1-1 con goles de Viviana Torres y Monserratt González. U. Católica cierra el inicio de los play-offs enfrentando a Coquimbo Unido a las 17:30 en el Claro Arena.

Así se juegan los cuartos de final de la Liga Femenina

Ida (sábado 1 de noviembre)
Deportes Iquique 1-0 Unión Española. Complejo Cesare Rossi.
Huachipato 1-1 U. de Chile. Estadio El Morro.
Palestino 0-5 Colo Colo. La Cisterna.
U. Católica – Coquimbo Unido. Claro Arena.

Vuelta (viernes 7-sábado 8 de noviembre)
U. Española vs Deportes Iquique. Santa Laura. Viernes 7 a las 11:00 horas.
U. de Chile vs Huachipato. Santiago Bueras. Viernes 7 a las 18:40 horas.
Coquimbo Unido vs U. Católica. Las Rosas. Sábado 8 a las 13:00 horas.
Colo Colo vs Palestino. Monumental. Sábado 8 a las 18:30 horas.

