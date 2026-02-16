El paso de Chayanne por Chile dejó huellas en el corazón de sus fanáticas, pero también en los estadios donde se presentó, con alarma tanto en Concepción como en Viña del Mar hubo complicaciones con las canchas.

Pero el fin de semana le tocó el turno al Estadio Nacional, donde ahora son los hinchas de Universidad de Chile quienes están preocupados, teniendo en cuenta de que el domingo enfrentan a Deportes Limache.

Por lo mismo, fue el mismo Instituto Nacional de Deportes (IND) quienes salieron a aclarar la situación, mostrando el real estado de la cancha principal, además de detallas los trabajos.

“La cancha principal del Coliseo Central del Parque Estadio Nacional se encuentra en condiciones adecuadas para la realización de eventos deportivos, tras la presentación del artista Chayanne el pasado 14 de febrero”, explicaron.

Así se trabaja en la cancha del Estadio Nacional. Foto: IND.

ver también Preocupa a hinchas: Concierto de Chayanne obliga a Everton a repetir grave error de Unión el 2025

Lo dejaría todo por el Nacional

Fue por medio de un comunicado que el IND detalló los trabajos que se realizan en el Estadio Nacional, que lo deja en condiciones para el partido de la U contra Limache el domingo.

Publicidad

Publicidad

“Si bien la cancha no presenta actualmente el tono verde habitual, producto de los trabajos posteriores al montaje y desmontaje del evento musical, se encuentra en condiciones óptimas para la práctica del fútbol profesional, sin que ello represente inconvenientes para el normal desarrollo del encuentro”, precisan..

“Desde el IND se implementó un plan de resguardo y recuperación del campo de juego, en estrecha coordinación con la producción del recital, replicando protocolos que han demostrado su efectividad en eventos anteriores, como los conciertos de Bad Bunny realizados los días 9, 10 y 11 de enero; y el posterior partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, disputado el 30 de enero, correspondiente a la primera fecha de la Liga de Primera 2026″, finalizaron.

Mira el video de la cancha del Estadio Nacional:

Tweet placeholder

Publicidad