Formado en Palestino y con pasos por Recoleta, Municipal Santiago y San Antonio Unido, el portero Matías Bórquez se ha consagrado en Primera División atajando en el pórtico de Deportes Limache.

A sus 27 años es titular en el elenco de Víctor Rivero, con el que disfruta la punta del campeonato de manera sorpresiva, siendo además uno de los dos invictos del certamen.

Bórquez, en charla con Redgol, asegura tener como espejo a alguien que marcó a toda una generación de arqueros: Claudio Bravo.

“Yo en el fútbol admiro a un chileno, a Claudio Bravo”, señala al hablar de su referente en el puesto. “Crecí mirándolo a él y por eso lo admiro”, sentencia.

Matías Bórquez se ha consagrado en Primera tras darse la vuelta larga

Bórquez busca consagrarse en Primera División

De hecho, a diferencia de otros metas, indica que jamás se probó en otra posición en la cancha. “De manera formal siempre jugué al arco”, manifiesta.

Publicidad

Publicidad

Eso sí, en caso de que haya que ir a buscar de manera desesperada una pelota al área rival, puede ser un peligro para los rivales. “Con mis amigos me gusta un más arriba y juego de 9”, manifiesta Bórquez.

ver también Portero de Limache deja contundente recado a U de Chile: “Un plantel de jerarquía, pero…”

Este fin de semana tendrá la chance de ser figura ante Universidad de Chile, tal como pasó hace pocas semanas contra Colo Colo, cuando salvó varios.

El duelo entre azules y tomateros se llevará a cabo el domingo, a las 20.30 horas, en el Estadio Nacional.

Publicidad