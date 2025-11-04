Es tendencia:
Se acabó la racha: Alejandro Tabilo lucha pero se inclina ante Novak Djokovic en Atenas

El tenista chileno perdió por primera vez en su carrera ante el serbio y dijo adiós en los octavos de final del certamen griego.

Por Carlos Silva Rojas

Alejandro Tabilo no pudo con Djokovic.
Se acabó el invicto. Alejandro Tabilo (89° del mundo) quería mantener su supremacía contra el serbio Novak Djokovic (5°), pero no pudo y cayó en el ATP de Atenas.

El zurdo nunca había perdido ante el ex número 1 del mundo, porque las dos veces que se enfrentaron le ganó en el Masters de Roma y de Montecarlo, sin embargo, el europeo tuvo su revancha en Grecia.

Tabilo empezó complicando una vez más a Nole en la cancha rápida griega, no obstante, el máximo ganador de Grand Slams de la historia se asentó y venció por 7-6 (3) y 6-1.

Tabilo se desinfló ante Djokovic

El partido empezó muy cerrado en la cancha bajo techo de Atenas, incluso Tabilo levantó dos puntos de quiebre en contra en el game inicial y luego se mantuvo perfecto, hasta llevar el set inicial al desempate.

Novak Djokovic superó a Tabilo. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

En el tie brek hubo un quiebre, empezó a sentir más la pelota Nole y ganó por 7-3. Luego, el número 5 del planeta se paseó ante el chileno y ganó por 6-1 la segunda manga, triunfando así luego de una hora y 41 minutos de juego.

Alejandro Tabilo alcanzó a llegar hasta los octavos de final en el ATP de Atenas y eso le sirve para avanzar 8 lugares en el ranking ATP y quedar en el casillero 81° del mundo.

