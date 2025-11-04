Novak Djokovic impacta antes de jugar con Alejandro Tabilo y habla del retiro: “Muchos pensaron que…”

Un partidazo se jugará este martes en la segunda ronda del ATP de Atenas, donde Novak Djokovic (5° del mundo) se verá las caras ante su bestia negra, el chileno Alejandro Tabilo (89°).

El zurdo tiene récord perfecto ante el ex número 1 del mundo, ya que jugaron en dos ocasiones y en ambas ganó el nacional, con sendas victorias por sets corridos en Roma 2024 y Montecarlo 2025.

La diferencia es que ahora el partido se jugará en canchas rápidas, donde se adapta mejor el serbio, quien además, habló de su futuro en la antesala al partido con Tabilo.

Novak Djokovic explica la razón por la que no se retira del tenis

Novak Djokovic es el promotor del ATP de Atenas, cuidad a la que se fue a vivir con su familia tras tener problemas en Belgrado y en la antesala al duelo con Alejandro Tabilo habló del retiro.

“Muchos pensaron que después de los Juegos Olímpicos, tras ganar el oro, pondría fin a mi carrera. Pero no juego al tenis solo por los logros. Por supuesto, son una gran parte de mi motivación, pero también juego al tenis porque realmente disfruto compitiendo. Disfruto del proceso y de todo lo que el tenis me aporta: a mí personalmente, a mi familia, pero también lo que yo le aporto al tenis mientras siga siendo un profesional en activo”, dijo el balcánico.

Nole, además, explicó que pretende dejar un legado y que se siente muy a gusto en el circuito.

“Sé que mientras juegue, estaré en el punto de mira del público. Soy consciente de esa responsabilidad, pero no me molesta; al contrario, la disfruto. Me gusta poder contribuir al desarrollo, la popularidad y el progreso de nuestro deporte. También hay otros motivos, personales y profesionales”, cerró.