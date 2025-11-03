Alejandro Tabilo tendrá un verdadero partidazo en el ATP de Atenas, donde en octavos de final enfrentará a uno de los mejores de la historia: Novak Djokovic.

El chileno (89°) tuvo un debut triunfante en Grecia, donde venció en la primera ronda a Adam Walton (83°) por 7-6, 6-7 y 7-5. Con este resultado, alcanzó la fase de los 16 mejores, donde se medirá a la leyenda serbia. Jano quiere meterse en cuartos de final.

¿Dónde ver a Alejandro Tabilo vs Novak Djokovic?

El partido de octavos de final del ATP de Atenas estará disponible en streaming a través de Disney+ Premium.

¿Cuándo juega Tabilo ante Djokovic?

El encuentro entre el chileno y el serbio está fijado para este martes 4 de noviembre, en horario por confirmar.

Tabilo quiere mantener la superioridad

Alejandro Tabilo tuvo en 2024 la mejor temporada de su carrera. Sin embargo, en la actual temporada le ha costado más de la cuenta y está intentando cerrar de la mejor manera posible. Justo en este momento, se le cruza el actual 5° del mundo.

Claro que Jano no le tiene temor a Novak Djokovic. Es más, el serbio tiene más que perder ante el chileno, sobre todo por los antecedentes. Es que ambos se han enfrentado en dos ocasiones y en ambas fue triunfo para Tabilo. Incluso, Nole no fue capaz de ganar ningún set.

Publicidad

Publicidad

ver también Andre Agassi escoge al tenista que le quitará el reinado a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: “Es un…”

Tabilo le ganó a Djokovic en el Masters 1000 de Roma del 2024 por 6-2 y 6-3, mientras que en este 2025 lo venció por 6-3 y 6-4 en el Masters de Montecarlo. En Atenas, a diferencia de los otros duelos que fueron en arcilla, se jugará en cancha rápida. Nole quiere que la tercera sea la vencida, mientras Jano, busca seguir invicto ante una leyenda.