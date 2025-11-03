Destacan el pavor de Novak Djokovic por enfrentarse a Alejandro Tabilo en Atenas: “El peor rival…”

Se está terminando la temporada 2025 del circuito ATP y un chileno será protagonista del un verdadero partidazo, ya que Alejandro Tabilo vuelve a toparse con Novak Djokovic.

El zurdo sudó la gota gorda en la primera ronda del ATP de Atenas, donde dio cuenta del australiano Adam Walton, al que venció por un apretadísimo 7-6 6-7 7-5.

Ahora el chileno tendrá un partido de campanilla, ya que por tercera vez en su carrera se verá las caras con el ex número 1 del mundo, con quien nunca ha perdido.

Alejandro Tabilo, el peor rival para Novak Djokovic

Tabilo jugará este martes con el serbio y en el sitio especializado en tenis Punto de Break, destacan la ventaja que tiene el nacional ante Nole en el historial.

“Djokovic tendrá el peor rival posible para su estreno en el ATP Atenas 2025”, señaló en su titular el citado medio.

Alejandro Tabilo ha jugados dos partidos con Djokovic y ganó ambos en sets corridos, porque se impuso en 2024 por 6-2 y 6-3 en la segunda ronda del Masters de Roma; mientras que en 2025 lo venció por 6-3 y 6-4 en el Masters de Montecarlo.

El chileno va por la tercera victoria ante Novak Djokovic, con la diferencia es que ahora se jugará en cancha rápida.