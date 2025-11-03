Es tendencia:
Tenis

La gran promesa del tenis chileno se compara con querido ganador de Grand Slam: “Me asimilo a…”

El apuntado como el recambio del tenis nacional, Benjamín Pérez, habló de sus condiciones y se comparó con un crack mundial.

Por Carlos Silva Rojas

Benjamín Pérez habló de sus condiciones tenísticas.
El deporte que más alegrías le ha traído a Chile por paliza es el tenis y hay una nueva promesa nacional en el deporte blanco, ya que Benjamín Pérez se luce a sus cortos 16 años.

El tenista chileno ya logró sumar sus primeros puntos a nivel profesional, porque llegó a los cuartos de final del Milo Tenis Tour que se jugó en octubre pasado en el Estadio Sirio, gracias a lo cual ya se insertó en el circuito.

Benja Pérez ahora tendrá un desafío mayor, porque lidera al equipo chileno en la Davis Cup Juniors, la que justamente se juega en el estadio Nacional.

Benja Pérez se compara con Dominic Thiem

La aparición de Benjamín Pérez es bienvenida en el tenis chileno y el juvenil conversó con el programa de Youtube El otro set de Tenis Chile, donde habló de sus condiciones.

Pérez es un jugador atípico para la actualidad, debido a que su revés es a una mano, por lo que se atrevió a compararse con Dominic Thiem, ex jugador austríaco retirado, que alcanzó la gloria al ganar el US Open con Nicolás Massú como coach.

En cuanto a revés a una mano mi favorito siempre ha sido Thiem, como por estilo de juego yo me asimilo más a Dominic Thiem“, dijo Pérez.

Además, Benjamín Pérez destacó otra de sus grandes virtudes, que es su movilidad y su buen juego de pies.

Benjamín Pérez se comparó con Dominic Thiem. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

“Cuando estoy muy fuerte de piernas, cuando me estoy moviendo bien, estoy muy intenso, la verdad es que soy otro tipo de jugador. Cuando estoy muy intenso soy más incisivo, mucho más al ataque con mi juego y la verdad es que ese es mi fuerte”, cerró.

Benjamín Pérez lidera a Chile en la Davis Cup Junior, donde jugará ante Francia, Corea del Sur y China.

