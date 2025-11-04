Alejandro Tabilo tendrá un nuevo desafío ante uno de los mejores de la historia. El chileno se mide otra vez ante Novak Djokovic, esta vez en los octavos de final del ATP de Atenas.

Jano (89°) no ha tenido la temporada que esperaba tras un 2024 muy exitoso, pero en los últimos torneos que van quedando de este año intenta cerrar de la mejor manera. En Grecia tendrá la opción de medirse ante Djokovic (5°), rival al que parece tenerle medido el aceite.

¿Dónde ver a Alejandro Tabilo vs Novak Djokovic?

El partido de octavos de final del ATP de Atenas estará disponible en streaming a través de Disney+ Premium.

¿Cuándo juega Tabilo ante Djokovic?

El encuentro entre el chileno y el serbio está fijado para este martes 4 de noviembre a las 13:00 horas en la cancha central. Vale recordar que como suele ocurrir en este tipo de torneos, los horarios pueden ir variando de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la jornada.

El invicto de Tabilo

A la hora de hablar de los mejores jugadores de la historia del tenis, sin dudas que Novak Djokovic integra ese selecto grupo. Claro que a la hora de jugar contra Alejandro Tabilo, los títulos parecen quedar de lado.

Jano ha enfrentado en dos ocasiones a Djokovic y lo ha vencido en las dos: Masters de Roma en 2024 y Masters de Montecarlo en 2025. Además, el serbio ni siquiera ha sido capaz de ganarle un set al chileno. Parece que el nacido en Canadá es la kriptonita de Nole.

A diferencia de sus dos enfrentamientos anteriores, el choque en los octavos de final del ATP de Atenas será en cancha rápida. Los de antes habían sido en arcilla. Alejandro Tabilo querrá mantener su invicto ante uno de los más grandes de la historia.