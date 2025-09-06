Tras su eliminación en las semifinales del US Open, Novak Djokovic sigue enfocado en competir al más alto nivel.

Sin embargo, los organizadores del Australian Open ya piensan en cómo rendirle homenaje cuando decida retirarse.

El director del torneo, Craig Tiley, adelantó a Clay Tennis que la celebración será “algo grande”.

ver también El Chino Ríos invoca polémica frase hacia críticos por sorpresiva caída del pelo: “Que la chup…”

¿Se viene el retiro de Djokovic?

El Australian Open ha sido el escenario más exitoso en la carrera de Djokovic, con 10 títulos desde su primer triunfo en 2008.

Por eso, el torneo quiere preparar un homenaje a la altura de su legado. “Todo lo que puedo decir es que será a lo grande”, reveló Tiley.

Eso sí, todo dependerá del momento en que el número 7 del mundo decida colgar la raqueta. “Espero que falte mucho, eso sí. Es un gran jugador y me gustaría verlo competir más tiempo. Todavía lo hace muy bien”, aclaró.

“Cuando llegue el momento, tenemos algunas ideas. Sería prematuro compartirlas ahora. No veo a Novak retirándose pronto. Está en la cima de su juego. Nosotros estamos más enfocados en que 2026 sea un gran evento”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Novak Djokovic en el US Open 2025 (Getty Images).

ver también La revelación del tenis femenino que supera a Sinner y Alcaraz con un récord del US Open

Djokovic no baja los brazos

A pesar de los tropiezos ante Alcaraz y Sinner en los últimos Grand Slams, Djokovic aseguró que su objetivo sigue siendo competir por más títulos.

“Solo puedo hacer lo que puedo hacer (…) será muy difícil superar a Sinner y Alcaraz en los Grand Slams, pero no me doy por vencido”, comentó el serbio tras su eliminación.

Publicidad

Publicidad

“Voy a seguir luchando e intentando llegar a las finales y pelear al menos por otro trofeo. Pero, ya sabes, va a ser una tarea muy difícil”, remarcó Djokovic.