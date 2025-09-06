Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentan en la final del US Open en lo que ya se perfila como uno de los duelos más importantes de la era moderna del tenis.

Más allá de buscar el título, ambos jugadores pondrán en juego la codiciada posición de Nº1 del mundo en el ranking ATP.

Un duelo sin precedentes en la Era Abierta

Por primera vez desde 1968, los dos mismos jugadores disputan tres finales de Grand Slam en una misma temporada.

Sinner y Alcaraz ya se enfrentaron en Roland Garros y Wimbledon, con un récord ajustado que mantiene la incertidumbre sobre quién dominará al cierre del 2025.

La batalla por el Nº1 del mundo

El italiano llega con 65 semanas consecutivas como líder del ranking ATP, mientras que Alcaraz busca recuperar la cima que alcanzó tras su victoria en el US Open 2022.

El historial directo favorece al español 9-5, con los últimos cinco encuentros definidos en finales.

Esta final no solo decide un título, sino que implica un movimiento estratégico en la lucha por el Nº1 del circuito masculino.

Según el ranking live, Alcaraz superó a Sinner y se posiciona cómo el mejor tenista actual. Pero todo dependerá del partido. Quien se quede con el trofeo, se posicionará en la cima del ranking ATP mundial.

Cada punto, cada saque y cada quiebre tendrán un valor doble: el del triunfo en el torneo y el de la supremacía mundial.

¿A qué hora juega Alcaraz vs. Sinner?

El partido se jugará el domingo 7 de septiembre a las 15:00 horas de Chile, y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

