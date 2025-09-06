Es tendencia:
Cambiará el curso del circuito ATP: La inesperada apuesta que arriesgan Sinner y Alcaraz en la final del US Open

La histórica final entre el Nº1 y Nº2 del mundo no solo entrega el último trofeo de Grand Slam, sino que podría redefinir la cima del ranking ATP.

Por Javiera López Godoy

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
© Getty ImagesJannik Sinner y Carlos Alcaraz

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentan en la final del US Open en lo que ya se perfila como uno de los duelos más importantes de la era moderna del tenis. 

Más allá de buscar el título, ambos jugadores pondrán en juego la codiciada posición de Nº1 del mundo en el ranking ATP.

Un duelo sin precedentes en la Era Abierta

Por primera vez desde 1968, los dos mismos jugadores disputan tres finales de Grand Slam en una misma temporada. 

Sinner y Alcaraz ya se enfrentaron en Roland Garros y Wimbledon, con un récord ajustado que mantiene la incertidumbre sobre quién dominará al cierre del 2025.

La batalla por el Nº1 del mundo

El italiano llega con 65 semanas consecutivas como líder del ranking ATP, mientras que Alcaraz busca recuperar la cima que alcanzó tras su victoria en el US Open 2022. 

El historial directo favorece al español 9-5, con los últimos cinco encuentros definidos en finales.

Carlos Alcaraz en el US Open (Getty Images).

Carlos Alcaraz en el US Open (Getty Images).

Esta final no solo decide un título, sino que implica un movimiento estratégico en la lucha por el Nº1 del circuito masculino. 

Según el ranking live, Alcaraz superó a Sinner y se posiciona cómo el mejor tenista actual. Pero todo dependerá del partido. Quien se quede con el trofeo, se posicionará en la cima del ranking ATP mundial.

Cada punto, cada saque y cada quiebre tendrán un valor doble: el del triunfo en el torneo y el de la supremacía mundial.

Jannik SInner en el US Open (Getty Images).

Jannik SInner en el US Open (Getty Images).

¿A qué hora juega Alcaraz vs. Sinner?

El partido se jugará el domingo 7 de septiembre a las 15:00 horas de Chile, y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

