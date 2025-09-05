Amanda Anisimova (9°) quiere sacarse la espina de Wimbledon, donde cayó con dureza ante Iga Swiatek.

Esta vez, la estadounidense de 24 años llega a su primera final del US Open tras derrotar a la propia Swiatek en cuartos y dejar en el camino a Naomi Osaka en una semifinal de infarto.

Aryna Sabalenka, actual número uno del ranking WTA, también busca redención. Viene de perder dos finales de Grand Slam este año (Australian Open y Roland Garros) y ahora quiere defender con éxito la corona en Nueva York.

ver también La revelación del tenis femenino que supera a Sinner y Alcaraz con un récord del US Open

El dato importante

En Wimbledon, Anisimova dio el golpe al eliminar a Sabalenka en semifinales, algo que la bielorrusa aún no olvida.

Ahora, el duelo tiene todos los condimentos para ser un choque de impacto. La campeona vigente contra la jugadora que sorprendió al mundo.

ver también Es Top 10, vivió la tragedia más grande de su vida a días de cumplir 18 años y va por una final histórica en el US Open

¿A qué hora juega Sabalenka vs. Anisimova?

La final entre Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova se jugará este sábado 6 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver el la final del US Open?

El duelo se podrá ver en vivo por ESPN y vía streaming en Disney+ Premium.