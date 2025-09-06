Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova se verán las caras este sábado 6 de septiembre a las 16:00 horas de Chile en la final femenina del US Open.

El duelo promete emociones fuertes dentro de la cancha, pero también fuera de ella, ya que el torneo ofrece este año el premio económico más alto en toda la historia del tenis.

El botín que se pelean Sabalenka y Anisimova en el US Open

Ambas jugadoras ya tienen asegurados 2,5 millones de dólares solo por llegar a la definición, es decir unos $2,4 mil millones de pesos chilenos.

Pero la verdadera batalla está en el trofeo. La campeona se llevará 5 millones de dólares, es decir, cerca de $4,8 mil millones de pesos.

Más que un título

Para Sabalenka, la número uno del mundo, será la oportunidad de defender su título del año pasado.

Para Anisimova, la gran sorpresa del torneo, es la posibilidad de redimirse tras la dura final perdida en Wimbledon hace solo dos meses.

Pero más allá del prestigio y la historia, el premio económico convierte esta final en una de las más millonarias jamás vistas.

