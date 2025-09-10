Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

Boris Becker apunta con el dedo a nueve tenistas por rendirse ante Alcaraz y Sinner: “Se conforman con ser segundos”

El alemán no se guardó nada y cuestionó a figuras de la élite del circuito ATP que, según él, ya asumieron que nunca podrán alcanzar a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Por Javiera López Godoy

Boris Becker
© Getty ImagesBoris Becker

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están viviendo su propia era dorada. Entre los dos se reparten los últimos ocho Grand Slams y la diferencia con el resto del circuito es abismal, sin exagerar.

Sin ir más lejos, el número 3 del mundo, Alexander Zverev, está a 4.850 puntos de distancia del italiano y a 5.610 del español.

Este desequilibrio sacó de quicio al exnúmero 1 del mundo, Boris Becker, quien en su pódcast “Becker Petkovic lanzó una dura crítica, pero no a Carlos y Jannik, sino que a los otros tenistas del circuito que se “conforman”.

“Zverev, Draper, Fritz, De Minaur, Ruud, Rune, Medvedev, Rublev, Khachanov… ¿Dónde están los demás? Eso me molesta un poco”, dijo.

Se bajó de la Copa Davis, viajó a China y ya tiene premio seguro: lo que gana Tabilo en Guangzhou

ver también

Se bajó de la Copa Davis, viajó a China y ya tiene premio seguro: lo que gana Tabilo en Guangzhou

“Se conforman con ser segundos o terceros”

El alemán fue todavía más duro al apuntar contra la actitud de los rivales que miran desde abajo a la dupla sensación del tenis mundial.

“Siempre es lo mismo: ‘Sí, Sinner y Alcaraz son mucho mejores que nosotros’. ¿Y por qué creen que es así?”, remarcó.

Publicidad

“Lo que me molesta es que se conforman con ser segundos o terceros. Los cuartos de final están bien, o las semifinales están bien. No, no está bien si quieres ser el mejor tenista del mundo”, agregó.

Ex N°11 del mundo, Anna Kalinskaya, se burla y expone a Holger Rune: “Me envío mensajes al menos 10 veces”

ver también

Ex N°11 del mundo, Anna Kalinskaya, se burla y expone a Holger Rune: “Me envío mensajes al menos 10 veces”

La única excepción

Para Becker, el danés Holger Rune (11°) es la única excepción y considera que mantiene un balance competitivo (4-5) contra Alcaraz y Sinner, aunque su irregularidad le juega en contra. 

“Sí, necesito a un Rune. Tengo la sensación de que él nunca diría que Djokovic es el favorito antes de jugar. Y por eso lo necesitamos arriba otra vez”, dijo la coconductora de podcast y extenista alemana, Andrea Petkovic.

Publicidad
Lee también
La cifra astronómica en prize money que alcanza Alcaraz tras el US Open
Tenis

La cifra astronómica en prize money que alcanza Alcaraz tras el US Open

No solo el US Open: El insólito detalle que une a Sabalenka y Alcaraz
Tenis

No solo el US Open: El insólito detalle que une a Sabalenka y Alcaraz

El chascarro de Sabalenka con Alcaraz: por suerte no es el pololo
Tenis

El chascarro de Sabalenka con Alcaraz: por suerte no es el pololo

El nuevo Mbappé de Colo Colo destaca con golazo contra la U
Colo Colo

El nuevo Mbappé de Colo Colo destaca con golazo contra la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo