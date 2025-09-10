Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están viviendo su propia era dorada. Entre los dos se reparten los últimos ocho Grand Slams y la diferencia con el resto del circuito es abismal, sin exagerar.

Sin ir más lejos, el número 3 del mundo, Alexander Zverev, está a 4.850 puntos de distancia del italiano y a 5.610 del español.

Este desequilibrio sacó de quicio al exnúmero 1 del mundo, Boris Becker, quien en su pódcast “Becker Petkovic” lanzó una dura crítica, pero no a Carlos y Jannik, sino que a los otros tenistas del circuito que se “conforman”.

“Zverev, Draper, Fritz, De Minaur, Ruud, Rune, Medvedev, Rublev, Khachanov… ¿Dónde están los demás? Eso me molesta un poco”, dijo.

“Se conforman con ser segundos o terceros”

El alemán fue todavía más duro al apuntar contra la actitud de los rivales que miran desde abajo a la dupla sensación del tenis mundial.

“Siempre es lo mismo: ‘Sí, Sinner y Alcaraz son mucho mejores que nosotros’. ¿Y por qué creen que es así?”, remarcó.

“Lo que me molesta es que se conforman con ser segundos o terceros. Los cuartos de final están bien, o las semifinales están bien. No, no está bien si quieres ser el mejor tenista del mundo”, agregó.

La única excepción

Para Becker, el danés Holger Rune (11°) es la única excepción y considera que mantiene un balance competitivo (4-5) contra Alcaraz y Sinner, aunque su irregularidad le juega en contra.

“Sí, necesito a un Rune. Tengo la sensación de que él nunca diría que Djokovic es el favorito antes de jugar. Y por eso lo necesitamos arriba otra vez”, dijo la coconductora de podcast y extenista alemana, Andrea Petkovic.

