La selección chilena es uno de los máximos anhelos para los relatores del fútbol, así también lo siente el histórico Ernesto Díaz Correa, quien abrió su corazón para una entrevista con Redgol, donde nos dejó con la “pelota en la red” con su sueño.

Con sus populares frases, que ya están en el colectivo de los chilenos por sus impresionantes transmisiones en la radio Cooperativa, asegura que todavía tiene metas por cumplir, por lo mismo no baja los brazos por alcanzarlas.

“Creo que no pierdo la esperanza de relatar en televisión a la selección chilena, que lo he hecho, pero siempre el medio que estoy no me deja o no te da la oportunidad, porque mi prioridad es la radio y esa es con la radio Cooperativa”, explicó.

Pero las ganas están…

Ellos no quieren que haga televisión cuando es la radio que me paga mes a mes y quieren que yo haga los partidos importantes y yo sé que tengo que estar. Gracias a dios nunca he estado sin pega, nunca tiré un currículo, nunca he estado sin trabajar, siempre me he mantenido ocupado y contratado. Cuando uno tiene vacíos uno opta por la televisión, la radio o escrito o podcast que ahora está lleno o conversaciones, pero no he tenido ese momento.

Los goles de Marcelo Salas en Wembley son históricos para Ernesto Díaz Correa.

Pero su mejor relato igual fue en la radio, con los goles de Salas en Wembley…

Ese es uno de los relatos y el gol más importante en la historia de la selección chilena. O sea el más lindo, porque también fue en un Wembley en el último partido antes de su remodelación. Nelson Acosta jugó de forma maravillosa, por eso es uno de los mas importantes. Hay otros como el de la clasificación a Sídney con el Choro Navia en Londrina, también los goles de Chile en los mundiales cuando decía ‘estamos de vuelta después de muchos años. En Sudáfrica, los goles de Brasil 2014, pero sí, el de Wembley fue uno de los relatos más importantes que, incluso, está registrado entre los mejores relatos de todos los tiempos en los 100 años de la Archi.

¿Un orgullo para todos los maestros que tuvo como Vladimiro Mimica?

Vladimiro es mi espejo. También lo que era Raúl Prado, que era un genio en la radio y en la tele era fabuloso. Era más en la radio, pero en televisión era extraordinario.

¿Algo como lo que quiere seguir?

Hoy en día eres bueno para una cosa y más o menos para otra. Pero hoy en día no están los grandes, los que nosotros nos reflejábamos y que lastima que los medios de comunicación no tengan a Hans Marwitz, Vladimiro, Carlos Alberto está en la Portales, pero es complicado en los medios. Por eso uno se tiene que reinventar siempre.

Ernesto Díaz Correa tiene sueños por cumplir en los relatos.

Disfurtando y cuidando a la familia

¿Se radicó en Curicó?

Sí, gracias a Dios. Igual ahora es en Santiago tres o cuarto días, dos en Curicó, porque mi señora pasa sola, los niños están mas grandes. El más grande loco con el snowboard y el chico también snowboard y también con el motocross, pero ahora tiene el ligamento cruzado roto. Yo quería que fueran futbolista, pero olvídate, me salía mas barato una pelota y una camiseta que cambiar moto año por medio, pero bueno.

¿Cómo fue ese momento del asalto?

Sí, en agosto del año pasado cuando me colocaron una pistola y me robaron el auto con mi hijo observado. Son momentos tristes de un país tan lindo, pero sabemos cómo estamos y hay que cuidarse. Gracias a Dios salimos bien, no tuvimos problemas y los autos se recuperan, pero no si te disparan o te ocurre algo. Esa vez carabineros se mostró espectacular, los medios fantásticos y, lo mejor, el cariño de la gente. En el Monumental la gente me pedía fotos, me preguntaba cómo estaba y eso es impagable.