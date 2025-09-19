La U de Chile tuvo una gran oportunidad para poner un pie en las semifinales de Copa Sudamericana, pero lo desaprovechó. La noche de este jueves el Romántico Viajero igualó sin goles ante Alianza Lima en Perú, dejando la definición del boleto a la próxima fase para la vuelta.

El elenco estudiantil sufrió dos polémicas con penales no cobrados y, para colmo, no supo sacar ventajas con un hombre de más tras la expulsión de Carlos Zambrano en los 64′. De hecho, ni las viejas glorias del Bulla se la dejaron pasar a Gustavo Álvarez, al que le tiraron la oreja por no ir a buscar el triunfo.

Los históricos de la U no le perdonan a Gustavo Álvarez no tirar todo a la parrilla ante Alianza Lima

El sabor que dejó el empate con Alianza Lima en los históricos de la U no es el mejor. En conversación con RedGol, tres glorias azules le pegaron un coscorrón a Gustavo Álvarez por no aprovechar el hombre de más con casi media hora por delante.

César Vaccia fue el primero que disparó por el planteamiento. “Tenía para ganar, tuvo el dominio del partido, estuvo en el campo contrario pero no se creó ocasiones de gol. Alianza se paró bien atrás, retrocedió y no dejó. La U no tuvo buenas ideas“, lanzó.

Gustavo Álvarez recibe un coscorrón de parte de los históricos de la U. Foto: Photosport.

Si bien el ex DT del Bulla lamentó lo ocurrido con las polémicas y aseguró que “el penal en la barrera era penal“, apuntó contra Gustavo Álvarez. “Siempre es bueno, pero queda la sensación de que pudimos haber ganado. Antes de ir allá, un empate no era malo“.

Martín Gálvez fue otro que entró con todo contra la actitud de la U. “Creo que faltaron piernas y, a lo mejor, un apetito mayor desde que quedaron con 10. La combinación de piernas más apetito fue mala“.

Aunque no le restó méritos al rival. “Me sorprendió Alianza, el primer tiempo hizo un muy buen partido, con un fútbol típico peruano de buen pie. Tienen a un centrodelantero tremendo, tienen un equipo con el que no hay que confiarse“.

Finalmente está Héctor Hoffens, quien también cargó contra Gustavo Álvarez. “Gusto a poco, la U fue superior pero no supo llegar. Se demoró mucho el técnico, tendría que habérsela jugado por un delantero y no sacar a Guerra o Assadi. Había que asegurar el chancho“.

En esa misma línea, cuestionó que el DT “se demoró en ir a buscar el partido, los tres puntos. Alianza quedó con 10 y faltaban 25 minutos. Puso en los últimos 5 a Leandro Fernández…“.

Gustavo Álvarez tendrá que mejorar varios detalles en la U si quiere meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana. El Romántico Viajero logró un empate valioso, pero que no convence luego de haber tenido un hombre de más casi media hora.

¿Cuáles son los números de Gustavo Álvarez en la U?

Tras el duelo con Alianza Lima, Gustavo Álvarez llegó a los 81 partidos oficiales dirigidos en la U. En ellos ha conseguido 47 triunfos, 17 empates y 17 derrotas, con 160 goles a favor y 71 en contra.

¿Cuándo juega la U?

Gustavo Álvarez ahora pone la mira en lo que será la definición de la llave con Alianza Lima. La vuelta por los cuartos de final de Copa Sudamericana está programada para el próximo jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas en Coquimbo.