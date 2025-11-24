“A rey muerto, rey puesto”. Bajo ese lema, San Luis de Quillota anunció que Humberto Suazo será su nuevo entrenador, tras la salida de Fernando Guajardo de la banca canaria.

En su primera aventura tras colgar los botines recientemente, Chupete ya está en modo DT y se lo toma en serio. Por eso, golpeó la mesa y avisó que va con todo en la Primera B para el 2026.

“En diciembre nos vamos a poner de lleno a planificar, ver pretemporada, los jugadores. Ya hemos avanzado bastante en conformación del plantel, las opciones, no equivocarnos en los refuerzos”, partió diciendo el ahora DT venido del planeta Gol.

Humberto Suazo pide liderazgos en su equipo

Tras calzarse el buzo de San Luis, Humberto Suazo rápidamente mostró su sello como nuevo entrenador. Ahí, no le tembló la mano para hacer una inédita crítica al plantel de este año.

“Quiero tener equipo competitivo, de experiencia, que haya muchos líderes positivos. Esa fue la deuda del campeonato pasado, no había tantos lideres para mí, nos pasó la cuenta”, criticó Chupete.

Finalmente, el hombre que se retiró a los 44 años dijo que para brillar en cancha, sus jugadores deben seguir su receta. Al respecto, afirmó que “hace tres años no conseguimos el objetivo tras armar equipos competitivos”.

“La cancha no miente, ahí debemos mostrar todo lo q se entrena en la semana, que el equipo se prepare, estar bien físicamente, armar un equipo bueno, el equipo será competitivo si está bien físicamente”, cerró.