U. Católica terminó sufriendo, pero concretó un triunfo clave en la fecha 3 de la Copa Libertadores. Los cruzados superaron a Barcelona de Guayaquil en Ecuador y ahora son punteros de su grupo.

La Franja golpeó temprano con goles de Fernando Zampedri (17′) y Clemente Montes (22′) en el primer tiempo. Casi se complica todo en la segunda parte con un descuento Milton Céliz (79′), pero se sostuvo el triunfo.

Inmediatamente después del encuentro, Manuel de Tezanos entregó su análisis en Balong de YouTube. “Un partido que tiene dos partes. Hasta el descuento, lo logró mantener muy a raya la UC, incluso tuvo el 3-0 Giani. Pero después del gol, el partido entra en un caos, donde se sufrió“, dijo.

“La UC no pudo aguantar la pelota. Tuvo jugadas donde daba la sensación de que podía retener el balón un poquito más, pero terminó sufriendo demasiado“, reprochó el periodista, pese al triunfo.

Manuel de Tezanos criticó el ingreso de Martín Gómez en U. Católica | Photosport

“Es lentísimo, la pierde…”: El jugador de U. Católica que hizo enojar a Manuel de Tezanos

Fue ahí donde Manuel de Tezanos le entregó responsabilidad a Daniel Garnero y el cambio que hizo a los 78′, donde mandó a la cancha a Martín Gómez por Fernando Zampedri. “No entiendo qué ve… No quiero agarrarla con Gómez, porque es un joven, pero…“, dijo.

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“Pero Manuel, es bien impresentable el cambio, porque es un chico que no tenía ninguna continuidad, que entró con un ritmo absolutamente distinto al resto“, le dijo su compañero de transmisión, Alejandro Lorca.

“La pelota a Giani pudo ser su momento de gloria, pero… En estos partidos, es muy importante el delantero, tiene que aguantar la pelota. Hubo una jugada de Arancibia en la derecha, que se la pasa pensando en un jugador rápido, pero Gómez es lentísimo, la pierde…“, recriminó De Tezanos.

“La UC terminó sufriendo por eso. Es curioso el cambio. Quizás fue un mensaje a la dirigencia, de decir ‘esto es lo que me ofrecieron y lo tiro a la cancha’. Pero no sé si era un partido para mandar un mensaje“, reflexionó.

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