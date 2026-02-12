Un lindo momento se vivió en la Noche Alba Solidaria, evento que se realizó en el Monumental y en el cual se enfrentó Colo Colo ante Unión Española, partido que terminó 0-0 tras dos tiempos de 25 minutos.

Esto porque sobre el final del encuentro Patricio Rubio, capitán de los hispanos, fue reemplazado. Y sorprendentemente, recibió aplausos de la fanaticada colocolina.

“Bajan sus aplausos para Pato Rubio. Son los menos, pero se le reconoce al Pato Rubio”, señaló el periodista Felipe Puccio de TNT Sports en la transmisión del partido.

El delantero estuvo en Colo Colo en las divisiones menores, pero luego hizo un camino largo antes de volver a un elenco grande, el 2013, al arribar a Universidad de Chile.

Pato Rubio saluda al público de Colo Colo que lo aplaudió

Lindo gesto de Pato Rubio con Caszely

Durante el entretiempo del encuentro, se vio a Patricio Rubio muy animado conversando y abrazando con Carlos Caszely, que fue uno de los rostros de Colo Colo en esta Noche Alba.

Seguramente ese gesto de ir a buscar al ídolo del fútbol chileno fue apreciado por los hinchas, lo que fue reconocido al delantero al momento de ser reemplazado en el Monumental.

Ahora Rubio se deberá concentrarse en lo que será el debut de la próxima semana en el torneo de Primera B.

Los hispanos recibirán a San Luis, como local, por lo que deben comenzar con el pie derecho para volver este año a Primera División.

