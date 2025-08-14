Jorge Almirón vive un momento muy difícil en Colo Colo. El técnico perdió el crédito que le quedaba por la gran temporada que hizo en 2024 y hoy, con la eliminación de Copa Libertadores y los últimos fallos en la Liga de Primera, se ha quedado sin defensores.

Históricos e hinchas se han hecho sentir en su contra. En la previa del clásico contra U. Católica, la Garra Blanca publicó un comunicado en donde exigía la salida del entrenador y no en buenos términos. “Almirón, te vas o te sacamos“, dijeron a través de las redes sociales.

Sobre eso le preguntaron a Esteban Pavez en la conferencia de capitanes en la previa del clásico. El volante, a quien la Garra Blanca también ha criticado públicamente, dejó su impresión sobre el momento de Almirón.

“Desde el partido con Racing se habla de su salida, todos los fines de semana se juega su permanencia igual que algunos jugadores. Todos nos jugamos algo, sabemos que es un momento complicado, sabemos lo que estamos viviendo“, partió diciendo el capitán albo.

Pavez y las amenazas en Colo Colo: “Uno tiene que ser fuerte”

“Me enviaron esa publicación. Este año han pasado muchas cosas, a mí también me publicaron y está siendo normal. Uno tiene que ser fuerte, estamos en el más grande de Chile, sabemos que hay crítica y que vende más“, complementó Esteban Pavez.

“Estamos enfocados en ganar, vamos a dar todo el fin de semana porque queremos ganar para darle una alegría a la gente y a nosotros, que queremos abrazarnos y festejar“, concluyó.